0553 313 94 23

Huawei’den güncel CloudEngine S Serisi çözümleri

Huawei, 16 yeni modelden oluşan CloudEngine S serisi çözümlerini tanıttı- Huawei Kampus Ağ Sistemleri Başkanı Zhao Zhipeng:- "Geleneksel kampüs ağlarından akıllı ve basitleştirilmiş ağlara doğru geçişi kolaylaştıran açık bir mimari için çalışmaya devam ediyoruz"

20 Ağustos 2019 Salı 18:07
Huawei’den güncel CloudEngine S Serisi çözümleri

İSTANBUL (AA) - Huawei, 16 yeni modelden oluşan CloudEngine S serisi çözümlerini tanıttı. Erişim, toplama ve çekirdek anahtar modelleriyle öne çıkan serinin kampüs çekirdek anahtarı CloudEngine S12700E, anahtarlama kapasitesini 57,6 Tbit / s seviyesine yükseltmek için Solar yonga setlerini kullanıyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei, CloudEngine serisini güncelledi.

Zengin özelliklere sahip CloudEngine S12700E, Huawei tarafından Wi-Fi 6 dönemi için özel olarak tasarlandı. Yükseltilmiş ağ otomasyonu ve yapay zeka destekli akıllı O&M yetenekleri ile Huawei CloudCampus Çözümü, verimliliği büyük ölçüde artıracak ve her ölçekten işletmenin servis odaklı ağları hızla kurmasına yardımcı olacak.


- Huawei'nin yeni nesil CloudEngine kampüs anahtar serisi

CloudEngine S5700 serisi (akıllı GE erişim anahtarları), CloudEngine S6700 serisi (10GE yönlendirme toplama anahtarları) ve CloudEngine S12700E serisi (yenilikçi çekirdek anahtarlar) gibi çözümleri içeriyor.

CloudEngine S12700E, sektör ortalamasının altı katından fazla anahtarlama kapasitesi sunuyor. Seri, karşılaştırılabilir tüm ürünler arasında en büyük tek yuvalı bant genişliğine, en yüksek 100GE port yoğunluğuna ve en büyük anahtarlama kapasitesine imza atıyor.

Huawei CloudEngine S-serisi ayrıca, en iyi kablolu ve kablosuz yakınsama, tehdit algılama motoru ve telemetri desteği ile de sınıfında öne çıkan bir ürün.


- Servis bağlantısı merkezli akıllı ve basitleştirilmiş kampüs ağı

Servis odaklı ağlar, ultra geniş band özelliğinin yanı sıra, gerçek zamanlı olarak yüksek hizmet kalitesi ve deneyimi sağlarken, hizmet sunumlarını hızlandırmak için akıllı O&M özellikleri de içeriyor.

Mobil ofis ve bulut uygulamalarının yoğun kullanımıyla ağ politikası yönetimi hiç olmadığı kadar karmaşık hale geliyor. Huawei CloudCampus Solution, geleneksel Komut Satırı arayüzlerine ihtiyaç duymadan, WLAN, LAN ve WAN üzerinden ağ planlama, dağıtım ve izlemeyi otomatikleştiren bir ağ yönetim merkezi sağlıyor ve ağ yönetimi verimliliğini yüzde 80'den daha yüksek bir oranda artırılabiliyor.

Huawei, dünya genelinde, ağ yönetimi, kimlik doğrulama, güvenlik ve diğer alanlarda 40'ın üzerinde iş ortağıyla yakın iş birliği içinde ortak çözümler geliştirdi ve 26 Ortak Doğrulama Laboratuvarı (JVL) kurdu.

Kampus ağ alanında lider bir küresel teknoloji ve çözüm sağlayıcısı konumunda olan Huawei, IDC'ye göre üst üste dört yıl boyunca Çin kampüs anahtar pazarında üst sıradaki yerini korudu ve üçüncü yılında da küresel kampüs anahtar pazarında ikinciliğe yükseldi.


- "Kampüs ağları, odaklarını veri bağlantılarından hizmet bağlantılarına kaydırıyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Kampus Ağ Sistemleri Başkanı Zhao Zhipeng, "İşletmeler için geleceğe yönelik dijital bir platformun temelini oluşturan kampüs ağları, odaklarını veri bağlantılarından hizmet bağlantılarına kaydırıyor. Bu nedenle, hedefe yönelik kampüs ağlarının oluşturulması, gündemimizin üst sıralarında yer alıyor. Wi-Fi 6 döneminde kampüs ağları, ultra geniş kapasite, 10 milisaniyelik ultra düşük gecikme süresi ve ağ hatalarını otomatik iyileştirme gibi yeni özellikler üstlenmeli. Geleneksel kampüs ağlarından akıllı ve basitleştirilmiş ağlara doğru geçişi kolaylaştıran açık bir mimari için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:07
  1. CloudEngine S
  2. Huawei
  3. Zhao Zhipeng

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de incelemelerde bulundu
    1. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de..
    2. Hasta, bastonla aile hekimini darp etti
    3. Alanyaspor, Lokman Gör için imza..
    4. İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 15..
    5. Bakan Yardımcısı Dursun son..
    6. Mezar yerlerine zam komisyondan geçti
    7. Bakan sevindiren haberi verdi: Kontrol..
    8. Türkiye’deki Suriyelilerin yaşamlarına..
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. Yalova'da kazalar nedeniyle yol..
    11. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    12. Rize’de Solo Türk nefes resti
    13. Bakan Yardımcısı Dursun, son..
    14. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)..
    15. Malezya'da Zakir Naik'in halka açık..
    16. Rusya'nın altın rezervi açıklandı
    17. Fenerbahçe'nin Babacar teklifi belli..
    18. İran'da çatışma: 1 ölü
    19. Borsa günü yükselişle tamamladı
    20. Batı Karadeniz için kuvvetli yağış..
    21. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    22. Vatan Partisi'nde büyük kriz! Kayyım..
    23. Eren Albayrak Antalyaspor’da
    24. Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu
    25. Beşiktaş, 3 hentbolcusunu kiraladı
    26. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    27. "Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak..
    28. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ABD..
    29. Pakdemirli: "2 gün 5 saat sonra..
    30. Trabzonspor kafilesi Atina'da
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz