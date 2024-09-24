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Teknoloji Huawei’den Android’i bitirecek gelişme!
Teknoloji

Huawei’den Android’i bitirecek gelişme!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Huawei’den Android’i bitirecek gelişme!

Amerika’nın ambargo ile yükselişini durdurabileceğini düşünenler ters köşe oldu. Ambargo sayesinde büyümeye devam eden Huawei tarafından geliştirilen HarmonyOS NEXT işletim sistemi şimdiden 10 bin uygulamayı bünyesinde topladı.

Huawei’nin Android işletim sistemine rakip olarak geliştirdiği kendi işletim sistemi HarmonyOS NEXT ilk kez resmi olarak Haziran ayı ortasında duyurulmuştu. Henüz lansmanı yapılmasa da yazılım, şirketin yakın zamanda onayladığı üzere bu hafta 10 bin uygulama sınırını geride bırakmayı başardı. İşte detaylar…

HarmonyOS NEXT kullanıcı ihtiyaçlarını ön planda tutuyor

Huawei yaptığı basın açıklamasında HarmonyOS NEXT’i destekleyen 10 binden fazla uygulamanın desteklendiğini ve bunların kullanıcıların ihtiyaçlarının yüzde 99,9’unu karşıladığını söyledi. Huawei’nin mobil işletim sistemi şimdiden Google’ın Android yazılımı için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı.

Pek çok şirketin gelecek işletim sistemi için uygulamalar hazırlamak üzere Huawei ile iş birliği yaptığı biliniyor. Çinli şirket bu yeni yazılımı resmi olarak sunmadan önce kullanıcılara sağlam bir uygulama kütüphanesi sunmak istiyor.

HarmonyOS NEXT’in geniş bir uygulama tabanına sahip olmasını sağlamak için şirketin geliştirmeye büyük miktarda para yatırdığı biliniyor. Huawei geliştiricileri çekmek için yılda yaklaşık 851 milyon dolar para ayırdı. Bugüne kadar 6,75 milyondan fazla geliştirici Huawei’nin geliştirici programlarına katıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların farklı uygulama ihtiyaçları mevcut. Bu konuda kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmak istemeyen şirket, şimdiden yoğun bir şekilde çaba gösteriyor.

HarmonyOS NEXT’in yakında Çin’de piyasaya sürülmesi beklense de küresel pazara ne zaman çıkacağı henüz maalesef bilinmiyor.

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