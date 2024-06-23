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Teknoloji Huawei'den ABD'ye cevap geldi!
Teknoloji

Huawei'den ABD'ye cevap geldi!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 14:09:00 - 2024-06-23 14:13:03
Huawei'den ABD'ye cevap geldi!

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD ambargosuna şirketin 10 yıllık başarını anlatarak cevap verdi.

Huawei, 2019’dan bu yana ABD’nin ambargosuyla karşı karşıya. Google hizmetleri başta olmak üzere Amerikan teknolojilerine erişemeyen şirket, yıllar sonra geri döndüğünü iddia etti. Hatta Amerikan ve Avrupalı şirketlerden daha önde olduklarını söyledi.

Huawei CEO’su: ABD’nin 30 yılda yaptığını 10 yılda başardık

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Yu Chengdong, HDC 2024 konferansında konuştu. Buna göre şirketin 10 yıl içinde kendi işletim sistemini ve yapay zeka teknolojilerini geliştirdiğini dile getirdi. Benzer bir ilerlemenin Avrupa ve ABD’li şirketler tarafından 30 yılda ancak yapılabildiğini iddia etti.

Yu Chengdong, Huawei’nin şu anda dünya çapında 900 milyondan fazla cihaza güç veren HarmonyOS işletim sistemine yönelik başarısına dikkat çekti. HarmonyOS geliştiricilerinin sayısı ise 2,5 milyonu aştı. Ayrıca Next sistemiyle Android ile olan bağını tamamen koparacağını söyledi.

Yu Chengdong, Huawei’nin şu anda dünya çapında 900 milyondan fazla cihaza güç veren HarmonyOS işletim sistemine yönelik başarısına dikkat çekti. HarmonyOS geliştiricilerinin sayısı ise 2,5 milyonu aştı. Ayrıca Next sistemiyle Android ile olan bağını tamamen koparacağını söyledi.Başkan, Huawei’nin başarısını “internet çağını” yaşamasına bağladı. Bunun da ABD’li teknoloji devlerine kıyasla ilerlemesini hızlandırdığını aktardı.

“HarmonyOS büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bağımsız bir işletim sisteminin çekirdek teknolojisini inşa etmek açısından Avrupalı ve Amerikalı meslektaşlarımızın 30 yıldan fazla zamanını alan şeyi 10 yıl içinde başardığımızı söyleyebiliriz” dedi.
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Yapay zeka tarafında ise NVIDIA’dan daha iyi olduğunu iddia etti. Huawei tarafından geliştirilen Ascend yapay zeka çiplerinin, NVIDIA A100’den daha başarılı aktardı. Ascend çipi, NVIDIA’nın ardından dünyada en çok kullanılan ikinci çip olarak biliniyor.

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