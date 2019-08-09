0553 313 94 23

Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı

Huawei Huawei Geliştirici Konferansı'nda İngilizce'de HarmonyOS olarak isimlendirilen yeni işletim sistemini tanıttı- Öncelikli olarak akıllı ekran ürünlerinde kullanıma sunulması beklenen işletim sisteminin daha sonra nesnelerin interneti başta olmak üzere pek çok alanda kullanılması hedefleniyor

09 Ağustos 2019 Cuma 11:19
Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı

İSTANBUL (AA) - Çinli teknoloji firması Huawei, Çin'de düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda uzun süredir konuşulan kendi işletim sisteminin tanıtımını yaptı.

CNBC'de yer alan habere göre, şirketin İngilizce'de HarmonyOS olarak isimlendirilen yeni işletim sistemini Huawei Üst Yöneticisi Richard Yu tanıttı. Yu, yeni işletim sisteminin akıllı telefonlardan sensörlere ve nesnelerin internetine kadar pek çok alanda kullanabileceğini söyledi.

Yeni işletim sisteminin bu yıl sonuna doğru öncelikli olarak akıllı ekran ürünlerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da yeni sistemin diğer alanlarda kullanıma alınması planlanıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi önce Çin'de kullanılmaya başlanacak daha sonra da bütün dünyaya yaygınlaştırılacak.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:19
  1. harmonyos
  2. Huawei

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
    1. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    2. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    3. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    4. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    5. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    6. Kaş’a ‘masalcı’ geldi
    7. Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri..
    8. Vedat Muric: Fenerbahçe tarihine adımı..
    9. Bayburt’ta köylüler, güneş altında..
    10. Çin'de ülke genelindeki polislere..
    11. Antalya OSB’de, itfaiyecilere özel..
    12. Oto bakım servislerinde bayram..
    13. Spor Kulübü, bayram mesajını Ali..
    14. "Hindistan'ın Keşmir kararı tamamen ve..
    15. Bayram keyfi sosyal tesislerde..
    16. Siirt ve Mardin’deki trafik kazaları..
    17. "Sağlıklı bayram sofrası" önerileri
    18. Kurallara uymayanlar kameralardan..
    19. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim..
    20. Derin dondurucu ve kıyma makinelerine..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!