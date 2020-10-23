HUAWEI ve Devialet ortaklığının yeni ürünü Hi-Fi hoparlörü Huawei Sound tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin Devialet ile yaptığı iş birliği ile geliştirilen Huawei Sound kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Şirket, akustik devi Devialet ile yaptığı iş birliği ile Huawei Sound serisinde yeni bir kablosuz hoparlör tanıttı. Huawei ve Devialet ortaklığının ürünü olan yeni nesil Huawei Sound, daha derin ses için Devialet patentli akustik tasarımları benimsiyor. Huawei Sound X'ten belirgin şekilde daha küçük olan Huawei Sound, Huawei'nin ve Devialet'in benzersiz ve tamamlayıcı yeteneklerinin bir kanıtı olarak, gelişmiş tam gövdeli ses deneyimi sunuyor.

Söz konusu yeni nesil ürün, Devialet'in 4 inç 40W woofer ve birlikte çalışan üç adet tam aralıklı 5W hoparlörü ile yaratıcı dört hoparlörlü akustik tasarımı benimsiyor. Huawei Sound abartısız görünümüne rağmen, iki pasif radyatörün geri dalga titreşimlerine karşı koymak için birbirini güçlendirdiği Devialet'in Push-Push konfigürasyonu sayesinde şaşırtıcı miktarda güç üretiyor. Bu teknoloji, diyaframların yankılanmalarından kaynaklanan distorsiyonu önemli ölçüde azaltıyor ve 90 dB'ye kadar yüksek ses ayarlarında kararlılık sağlayarak, her zaman distorsiyonsuz ses üretiyor.

Güçlü bas, Huawei Sound Devialet'in SAM 2.0 teknoloji olan ilk "1 woofer + 2 pasif ünite" yapısını birleştirerek bas ses kalitesini daha da artırıyor. Bu oldukça karmaşık akustik modeli, distorsiyonsuz düşük frekanslar ve geniş bir dinamik aralık üzerinde maksimum eşzamanlı titreşimler sağlamak için woofer ve pasif radyatörler üzerinde titiz modelleme ve yer değiştirme kontrolleri uyguluyor. Sonuç olarak bas tonları, Huawei Sound'da daha derin ve daha dolu dinlenebiliyor.



SAM 2.0 teknolojisi ile dinleyici, oturma odası konforundayken canlı bir konser deneyiminin tadına varabiliyor. SAM 2.0 ve Push-Push tasarımıyla desteklenen Huawei Sound, kablosuz hoparlör için yeni bir paradigmayı temsil eden çarpıcı bir doğruluk derecesini korurken güçlü bir ses üretiyor.





- 360 derece ses için Devialet Space teknolojisi







Yeni Huawei Sound, alanı büyük bir konser salonunda olduğu gibi 360 derece surround ses ile doldurabilen Devialet Space teknolojisi ile tamamlanan, eşit aralıklı (120 derecelik açılarda) üç tam aralıklı tweeter içeriyor.



Space, özel bir algoritma aracılığıyla giriş sinyalini doğrudan sese, yansıyan sese ve ortam gürültüsüne ayırarak, surround sesin oda boyunca stratejik olarak yerleştirilmiş birden fazla hoparlör gerektirdiği geleneksel düşünceyi ortadan kaldırıyor. Üç farklı yönelimli hoparlör dinleyicinin konumuna bağlı olarak tek bir cihazdan şaşırtıcı çevresel ses efektleri yaratarak bulunduğu alanın akustik sınırlamalarını aşıyor.



Huawei Sound, dört zenginleştirici ses efekti sunuyor: Senfonilerden aryalardan rock şarkılarına kadar her müzik parçasına yepyeni tatlar ekleyen Devialet Space Soundstage, Vocals, Hi-Fi ve Bass. Bu ayarların Huawei AI Life uygulaması üzerinden yapılandırılması ise kolay oluyor.

Huawei Sound, Bluetooth (LDAC), UPnP ve 3,5 mm AUX bağlantıları dahil olmak üzere çeşitli bağlantı özellikleriyle donatıldığı için benzersiz bir kullanım rahatlığı sunuyor.



Huawei Sound, şık ve parlak bir yüzey oluşturan özel bir kaplama ile önceki Sound X'in premium stilini sürdürüyor. Gövdenin alt kısmı, serbest ve kolay ses iletiminin yanı sıra toz sızmasına ve su sıçramalarına karşı koruma sağlamak için parlak bir fiber ızgara bezle kapatılıyor.