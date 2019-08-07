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Huawei, Türkiye tablet pazarının lideri oldu

Türkiye’de tablet pazarına hızlı bir giriş yapan Huawei, tablet segmentindeki pazar payını yüzde 18'e yükselterek pazar lideri oldu- Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang:- "Tablet kategorisinde Türkiye’de yeni bir marka olmamıza rağmen, neredeyse bir yıl gibi kısa bir süre içinde bu alanda liderliği elde etmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:45
Huawei, Türkiye tablet pazarının lideri oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de tablet pazarına hızlı bir giriş yapan Huawei, tablet segmentindeki pazar payını yüzde 18'e yükselterek pazar liderliğine ulaştı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket haziran ayı itibarıyla pazarda en çok tablet satışı gerçekleştiren marka oldu ve tablet pazarındaki yükselişini Türkiye özelinde de sürdürdü.

Uluslararası analiz kuruluşu GfK’nın verilerine göre, nisan ayında yüzde 11’lik pazar payıyla Türkiye pazarında öne çıkan Huawei, 3 ay içinde 7 puanlık bir artış sağlayarak bir yıldan kısa bir süre içinde tablet segmentindeki pazar payını yüzde 18’e kadar yükselterek pazar lideri oldu.


- "Pazar liderliği memnuniyet verici"


Açıklamada görüşlerine yer berilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, dünyanın en iyi tablet üreticisi olmayı hedeflediklerini, yenilikçi yapıları ve tüketici memnuniyeti konusundaki hassasiyetleri ve Ar-Ge'ye verdikleri önemle birçok alanda önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

Ürünler için strateji geliştirme aşamasında demografik gruplar oluşturduklarını belirten Wang, şunları kaydetti:

"Tüm ürün segmentlerinde aynı çalışma prensiplerini ve yenilikçi yaklaşımı korurken, ürünlerin kullanım alanlarına ve kullanıcı gruplarına göre de inovasyon odaklı fikirler geliştiriyoruz. Tablet kategorisinde Türkiye’de yeni bir marka olmamıza rağmen, neredeyse bir yıl gibi kısa bir süre içinde bu alanda liderliği elde etmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:45
  1. Huawei
  2. Tablet

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