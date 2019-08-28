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Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden küresel 5G yayıncılık çözümleri

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, hayata geçirdiği 5G yayıncılık çözümleriyle, Romanya ve İngiltere’de önemli projelerin hayata geçirilmesini sağladı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden küresel 5G yayıncılık çözümleri

İSTANBUL (AA) - Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, hayata geçirdiği 5G yayıncılık çözümleriyle, Romanya ve İngiltere’de önemli projelerin hayata geçirilmesini sağladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Türkiye'deki Ar-Ge merkezi, Avrupa’nın önde gelen mobil operatörlerinden Orange ile iş birliğine giderek Romanya’da 5G Drone üzerinden 10 bin kişiye düşük gecikme ile 4K yayın aktardı.

İngiltere’de Wembley Stadyumu’nda ise 5G Lampsite çözümünün uygulandığı bir Küçük Hücre (Small Cell) projesi gerçekleştirildi. Wembley Stadyumu’nda Huawei ve ülkenin önde gelen mobil operatörlerinden EE’nin localarına 5G hizmeti sağlanarak FA CUP finali öncesi 5G ağı üzerinden bulut oyun (Cloud Gaming) uygulamaları tanıtıldı.


- İnsansız hava aracı ile 360 derece 4K canlı görüntü transferi


Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Avrupa’nın önde gelen mobil operatörlerinden Orange iş birliği ile insansız hava aracı (İHA) üzerinden, 5G altyapısı ile 4K yayın aktarımı gerçekleştiren teknolojiyi fiilen hayata geçirdi. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi bu projeyle, Bükreş’te yer alan 10 bin kişilik konser alanında, drone kamera ve yer kamerası kullanarak, 4K yayının sorunsuz bir şekilde paylaşılmasını sağladı.

Proje kapsamında hava ve yer kameraları ile Huawei CPE (Müşteri Kayıt Ekipmanı), 5G baz istasyonu ile haberleşerek, kameradan gelen görüntünün 5G ağı üzerinden sunucu bilgisayarına aktarılmasını sağladı. Sunucu bilgisayarında yer alan Wowza Streaming Engine uygulaması ise gelen görüntünün belirlenen linke aktarılmasını, böylelikle düşük gecikme ile 4K çözünürlüğünde ekranlara yansımasını sağladı.

Birleşik Krallık 5G Lampsite Wembley projesinde ise Huawei Kablosuz Ağlar Departmanı’nın (Wireless DC) Dijital Kapalı Alan Çözümleri ekibiyle birlikte bir Küçük Hücre (Small Cell) projesi geliştirildi. Huawei ve EE’nin locasına 5G uygulamalarının getirildiği projede 5G kablosuz ağı üzerinden bulut oyun (Cloud Gaming) uygulamaları tanıtıldı.

Kapalı alanlar için özelleştirilmiş 5G Lampsite çözümü sayesinde düşük gecikme ve yüksek veri hızı sağlandı. Bu sayede yüksek donanım gerektiren en yeni oyunların dahi bulut sunucusu üzerinden oynanması mümkün olacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
  1. 5G
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