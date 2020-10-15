Huawei, sonbaharı ödüllü fotoğraf yarışmasıyla karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Mobile Türkiye, sonbaharı özel bir fotoğraf yarışmasıyla ve çok sayıda ödülle karşılıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirketin yaratıcı ekibinin oluşturduğu jüri tarafından, 31 Ekim'e kadar yapılacak başvurular arasından her hafta seçilecek en iyi 100 fotoğrafı çeken yarışmacılardan toplamda 300 kişi, 179 TL değerinde Huawei Powerbank kazanacak.

Ayrıca yarışmaya katılan herkes, Huawei Store'da geçerli 50 TL değerinde kuponun da sahibi olurken, çekilen fotoğraflar Huawei Topluluğu bünyesinde oluşturulacak en iyi fotoğraflar sayfasında sergilenecek.

Sonbahar temalı ödüllü fotoğraf yarışması sonunda seçilen en iyi üç görsel özel ödüllerin sahibi olacak. Yarışmanın birincilik ödülü P smart 2021, ikincilik ödülü Watch GT 2 Pro, üçüncülük ödülü ise Watch Fit olarak açıklandı.

Yarışmaya dahil olmak için, Huawei Store'a giriş yapmak, daha önceden katılımcının üyeliği yoksa üyelik oluşturmak, yine Huawei Store'a e-posta adresiyle kayıt olmak, Huawei Topluluğu'na üye olmak ya da giriş yapmak ve yarışma için çekilen fotoğrafı "https://consumer.huawei.com/tr/community/details/topicId_126966/" sayfasında yorum kısmında paylaşmak yeterli oluyor.

- Sonbahar fırsatları Huawei Store’da

Huawei, yeni nesil dizüstü bilgisayarları özelinde de yine önemli fırsatlarla dolu bir sonbahar kampanyasına imza atıyor.

Huawei Store’dan MateBook X almayı tercih edenler 500 TL’lik ön ödemeye karşılık 500 TL ek indirim kazanırken, alışveriş sonrası mağazanın web sayfasına yorum bırakan kullanıcılar, kazandıkları kuponla, Huawei Band 3e akıllı bilekliği sadece 1 TL’ye satın alabiliyor. Ürünün fiyatı ise 12 bin 999 TL.

Huawei MateBook 13 2020 AMD’yi tercih edenler ise HUAWEI FreeLace Bluetooth kulaklık ve Huawei Bluetooth Mouse'la birlikte 6 bin 499 TL karşılığında sahip oluyorlar.

HUAWEI MateBook D14, 5 bin 799 TL’lik fiyatına HUAWEI FreeLace Bluetooth kulaklığı da dahil ederken, 14 bin 999 TL’den satışa sunulan Huawei MateBook X Pro’yu satın almayı tercih edenler, vade farksız 6 taksit fırsatından yararlanabiliyor.