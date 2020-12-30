Huawei Mate40 Pro ile düşük ışıkta bile "etkileyici" fotoğraflar çekilebiliyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Mate40 Pro, sunduğu gece modunun yanı sıra sahip olduğu ana ve ultra geniş kameraları ile fark yaratıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Super Sensing Geniş Kamera'nın içinde RYYB renkli filtre dizisine (CFA) sahip 1/1,28 inç büyük bir sensör bulunuyor. Bu sensör boyutu daha büyük olması sebebiyle önemli. Huawei'nin daha parlak ve daha ayrıntılı görüntülere dönüşen daha fazla ışık algılama özelliği için kameraya daha fazla piksel sığdırması anlamına geliyor.

Huawei Mate40 Pro'nun, RGGB CFA ile donanmış akıllı telefonlardan yüzde 40 daha fazla ışık yakalamasını sağlayan RYYB CFA özelliği bulunuyor. Bu tek başına, Huawei'nin düşük ışık koşullarında lider kamera performansını açıklamada yeterli oluyor. Bu özellikler bir araya geldiğinde Huawei Mate40 Pro'yu en iyi fotoğrafçılık arkadaşı yapıyor.

Donanım ve yazılım optimizasyonları sayesinde Huawei Mate40 Pro, konu arkadan aydınlatılmış olsa bile açıkça çok daha parlak ve çok daha iyi bir portre üretebiliyor. Akıllı telefon, aydınlatma yetersiz olduğunda bile hızla odaklanmak için piksel gruplama ile PDAF'ı tamamlayan Huawei'nin Tam Piksel Octa PD Otomatik Odaklama teknolojisini kullanıyor.

Cihaza, Ultra Vision Cine Kamera sisteminin bir parçası olarak dahil edilen Ultra Wide Cine Kamera, diyagonal olarak 1/1,53 inç ölçülerinde büyük bir sensöre sahip. Lens ayrıca, daha fazla ışık alımına izin veren f/1.8'de geniş bir diyafram açıklığına da sahip.

Öte yandan, Huawei, uygulama ekosistemini oluşturmada güçlü ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Huawei'nin AppGallery platformu, dünya çapında en büyük üç uygulama pazarından biri olarak kullanıcılara çok sayıda popüler uygulama sunuyor. Ayrıca AppGallery'i uygulama arama konusunda tamamlayan, Huawei'nin resmi arama motoru Petal Search de var. Artık 170'ten fazla ülke ve bölgede ve 50'den fazla dilde kullanılabilen Petal Search, kullanıcılara en sevdikleri uygulamaları, haberleri, videoları, resimleri, alışverişleri, seyahatleri, uçuşları, yerel işletmeleri ve daha fazlasını hızlı ve kolay bir şekilde bulabiliyor. Huawei kullanıcıları Instagram, Facebook, WhatsApp ve Zoom dahil olmak üzere Petal Search'teki en popüler uygulamaları kolayca indirebiliyor.

Huawei Mate40 Pro, 13 bin 999 lira tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilere sunuluyor. Teslimattan sonra "Siparişlerim" sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band 4 Pro'yu 1 lira karşılığında alabilecekleri kupon kodu kazanıyor.



