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Huawei İstanbul'da iş ortakları ile bir araya geldi

Huawei Enterprise Ekosistem İş Ortakları Zirvesi’nde All Flash Storafe, Wi-Fi6, Veri Merkezi Switch’leri ve Yapay Zeka Destekli Kamera tanıtıldı- Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao: - "En önemli amaçlarımızdan biri Türkiye'nin dijital ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak"

15 Mart 2019 Cuma 20:25
Huawei İstanbul'da iş ortakları ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Huawei Türkiye Enterprise İş Birimi, İstanbul’da gerçekleştirdiği Huawei Enterprise Ekosistem İş Ortakları Zirvesi'nde sektördeki paydaşlarıyla buluştu.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao ve Huawei Türkiye Enterprise Ülke Müdürü Robben Zeng’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve kapsamında, Huawei’nin kurumsal iş çözümleri özelindeki ürün ve hizmetlerinde yenilikler katılımcılarla paylaşıldı.

Huawei tarafından iş dünyasına sunulan birçok yeni ürünün de tanıtımının gerçekleştirildiği etkinlik kapsamında, Huawei Türkiye Openlab servisleri, Huawei kanal politikaları, akıllı bilişim özelindeki gelişmeler, satış sonrası hizmetler ve markanın servis konusundaki yetkinliği ile fırsatların sektörde doğru kullanılması kapsamındaki sunumlar öne çıkan içerikler arasında yer aldı.

Etkinlikte, Huawei Türkiye Enterprise’ın All Flash Storafe, Wi-Fi6, Veri Merkezi Switch’leri, Yapay Zeka Destekli Kamera ürünleri de tanıtıldı.


- "Müşterilerimizle kazan-kazan iş modeline dayalı bir yapı içinde çalışıyoruz"


Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, Huawei Enterprise ekosistemini bu etkinlikte bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Huawei’nin bugüne kadar pazara sunduğu ürün ve servislerle birçok ödül aldığının altını çizen Cem Zhao, bu başarıyı lokal ve global platformlarda aldıkları ödüllerle de taçlandırdıklarını anlattı.

Zhao, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi konularda inovatif çözümler geliştirdiklerini belirterek, kamu kurumları ile de birçok alanda iş birliğine gittiklerini kaydetti.

İstanbul'da yer alan Huawei Openlab merkezini, iş ortaklarının ürün ve servislerini geliştirmeleri için konumlandırdıklarını ifade eden Zhao, en önemli amaçlarından birinin Türkiye'nin dijital ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu da vurguladı.

Zhao, müşterileri ile kazan-kazan iş modeline dayalı bir yapı içinde çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin her alandaki dijital dönüşümü için de özveriyle çalışmaya devam edeceklerinin bildirdi.


- "Doğru iş ortaklıkları ve doğru strateji ile başarıya ulaşmak mümkün"


Huawei Türkiye Enterprise Ülke Müdürü Robben Zeng de 17 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini belirterek, gerek taşıyıcı gerekse mobil ürünler anlamında önemli yol kat ettiklerini söyledi.

Huawei Enterprise iş grubunun tüm bu süreçte çok önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Zeng, özellikle son yıllarda kurumsal iş çözümlerinde çok önemli mesafeler kat ettiklerini vurguladı.

Zeng, artık birçok sektörde dijital dönüşümün hız kazandığını ve gelecek dönemde dijital dönüşümün daha da artarak devam edeceğini belirterek, Türkiye özelinde hem kamu kurumları hem de özel sektör şirketleri için bu dönüşüme içtenlikle katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Türkiye'de kurumsal iş çözümleri ekosisteminin gelişimine ortaya koydukları ürünler ve servislerle katkıda bulunduklarını ifade eden Zeng, şirketin Türkiye'deki enterprise stratejisinin platform+ekosistem iş modeline dayandığını söyledi.

Zeng, kurumsal iş çözümleri dünyasının geneline bakıldığında iş ortaklarının çok büyük önemi olduğunu belirterek, "Bu kesinlikle tek başınıza alabileceğiniz bir yol değil, ancak doğru iş ortaklıkları doğru kararlar ve doğru strateji ile başarıya ulaşmak mümkün. Bu anlamda da birlikte bir ekosistem oluşturduğumuz tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:25
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