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Teknoloji Huawei HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümü yayınlandı
Teknoloji

Huawei HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümü yayınlandı

Huawei, Android ile uyumlu yeni nesil işletim sistemi HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümünü akıllı telefonlar için yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 02:05:00 -
Huawei HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümü yayınlandı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ABD hükümeti ile çeşitli sorunlar yaşamış ve Android lisansı iptal edilmişti. Son dönemde çıkan telefonların tamamında Google servislerine yer veremeyen şirket, kendi işletim sistemini geliştirmek için kolları sıvamıştı. Bu çalışmalar sonucu dev akıllı telefon üreticisi, geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini duyurmuştu. Şirket, şimdi de HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümünü akıllı telefonlar için yayınladı.

HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümü, Huawei tarafından resmen yayınlandı. Geliştiriciler, mobil cihazlar için ilk HarmonyOS 2.0 beta sürümünü bugünden itibaren yüklemeye başladı. Henüz sınırlı sayıda cihazda kullanılabilen HarmonyOS sürümünün, ilerleyen günlerde daha çok cihazda kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

İşte HarmoyOS 2.0 geliştirici beta sürümünü alan Huawei modelleri

- Huawei P40

- Huawei P40 Pro

- Huawei Mate 30

- Huawei Mate 30 5G

- Huawei Mate 30 Pro

- Huawei Mate 30 Pro 5G

- Huawei MatePad Pro

- Huawei MatePad Pro 5G

- Huawei MatePad Pro Wi-Fi

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