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Ekonomi Huawei FreeBuds Pro, Huawei Online Mağaza'da ön satışa çıkıyor
Ekonomi

Huawei FreeBuds Pro, Huawei Online Mağaza'da ön satışa çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:22:05 -
Huawei FreeBuds Pro, Huawei Online Mağaza'da ön satışa çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, akıllı dinamik gürültü engellemeyi destekleyen dünyanın ilk gerçek kablosuz stereo TWS kulaklığı Freebuds Pro'yu, farklı avantajlar eşliğinde 5-14 Ekim'de Huawei Online Mağaza'da 1.499 TL ile tüketicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5-14 Ekim'de alışveriş yapacak olan kullanıcılar, ön ödeme esnasında 50 TL depozito verdiklerinde, ürünün kalan fiyatı üzerinden 50 TL daha indirim kazanacak.

Ayrıca ürünü satın aldıktan sonra kullanıcı yorumunu paylaşan tüketiciler, kazanacakları kupon ile Huawei Mini Hoparlör ya da Huawei Band 3e'yi sadece 1 TL'ye alabiliyor.

FreeBuds Serisi'yle kablosuz kulaklık segmentine yeni bir boyut getiren Huawei, serinin son üyesi FreeBuds Pro'yu Huawei Online Mağaza'ya özel avantajlı tekliflerle ve vade farksız 6 ayda ödeme seçeneği ile birlikte Türkiye'de ön satışa sunuyor.

Donanım ve yazılımla entegre bir çözüme sahip olan yeni TWS kulaklıklar, optimum gürültü önleme performansı sunmak için kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü akıllıca tanımlıyor ve 3 profil (genel, rahat ve üstün) arasında geçiş yapıyor.

Farkındalık Modu ve Ses Modu, kullanıcıların yoldan geçerken veya sohbet ederken dış dünyayı duymalarına yardımcı olmak için çift mikrofonu kullanıyor.

Huawei FreeBuds Pro, 40 dB'lik sektör lideri gürültü giderme oranıyla bir Huawei ses ürününde şimdiye kadarki en iyi gürültü engelleme performansını sunuyor.

Aktif gürültü giderme etkinleştirildiğinde kulaklıkların pili 4,5 saate kadar dayanıyor. Gürültü giderme etkinleştirilmediğinde pil, ürünle verilen şarj kutusu ile şarj edilmesine gerek kalmadan 7 saat boyunca dayanıyor.

Bir dizi diğer akıllı özellik, kullanıcı deneyimini daha da geliştirerek Huawei FreeBuds Pro kullanmayı bir zevk haline getiriyor.

Android, iOS ve Windows ile gerçekleştirilen çift bağlantı, kullanıcıların tek bir markaya bağlı kalmadan cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabileceği anlamına geliyor.

Yeni hareket kontrolü, kullanıcıların kübik kulaklık gövdesinde bir kaydırma veya sıkıştırma yaparak kulaklıkları kolayca kontrol etmesine olanak tanıyor.

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