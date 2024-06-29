Huawei devi Apple M3'e dişli rakip olacak! Harekete geçtiler, planlarını hazırladılar! Son gelişmeyi duyurdular

Huawei, yeni nesil TaiShan çekirdekleri ile Apple M3'e rakip oluyor! Bu yeni çekirdekler, daha fazla performans ve verimlilik sunacak.

Huawei, masaüstü işlemci pazarında büyük bir atılım yaparak Apple’ın M3 işlemcisi ile rekabet edecek düzeye geldiğini duyurdu. 5nm sürecinde üretilen TaiShan çekirdekleri ile dikkat çeken Huawei, son dönemde Nvidia A100 hızlandırıcısına yakın performans sergileyen Ascend hızlandırıcıları ile de önemli bir başarı elde etti.

Gelen sızıntılara göre, Huawei yeni bir çekirdek mimarisi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. TaiShan çekirdeklerinin, Kirin 9000s işlemcisindeki Cortex-A510 çekirdeklerinin yerini alması bekleniyor. Bu yeni nesil çekirdeklerin çok daha yüksek performans ve verimlilik sunduğu ifade ediliyor. Huawei’nin yeni nesil TaiShan V130 mimarisini kullanacağı ve bu mimarinin Kirin 9100 yonga setinde yer alacağı belirtiliyor.

5nm sürecinde üretilecek olan bu yeni TaiShan çekirdeklerini kullanan masaüstü KunPeng işlemcisinin, Apple M3 ile rekabet edebilecek düzeyde olduğu iddia ediliyor. Bu rekabetin hangi kategoride olacağı henüz netlik kazanmış değil. Sadece düşük güç çekirdekleri mi yoksa yonga setinin geneli mi rekabet edecek henüz bilinmiyor. Eğer yonga setinin genelinde bir rekabet olacaksa, Huawei’nin büyük bir başarıya imza attığını söylemek mümkün.

Performans ve verimlilik

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TaiShan çekirdeklerinin öne çıkan özelliklerinden biri, düşük güç tüketimi ile yüksek performans sunmaları. Kirin 9000s işlemcisindeki Cortex-A510 çekirdeklerine kıyasla çok daha verimli oldukları ifade ediliyor. Bu da, özellikle enerji verimliliği ve performansın kritik olduğu mobil cihazlar ve taşınabilir bilgisayarlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Huawei, son yıllarda işlemci ve yonga seti geliştirme konusundaki çabalarını artırdı. Ascend hızlandırıcılarının Nvidia A100 hızlandırıcılarına yakın performans göstermesi, şirketin bu alandaki iddiasını ortaya koyuyor. Şimdi ise, masaüstü işlemcilerde Apple gibi dev bir rakibe meydan okuyarak çıtayı daha da yükseltiyor.

Firmanın yeni TaiShan çekirdeklerinin yanı sıra, diğer teknolojik ilerlemeleri de dikkat çekiyor. 5nm üretim süreci, daha küçük, daha hızlı ve daha enerji verimli yongaların üretilmesine olanak tanıyor. Bu süreç, Huawei’nin hem mobil cihazlar hem de masaüstü bilgisayarlar için güçlü ve verimli çözümler sunmasını sağlıyor.

Huawei’nin Apple M3 ile rekabet edebilmesi, teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırabilir. Apple, M serisi işlemcileriyle performans ve verimlilik konularında önemli bir başarı yakaladı. Huawei’nin bu başarıya meydan okuyacak düzeye gelmesi, pazarın dinamiklerini değiştirebilir. Özellikle masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları için daha fazla seçenek sunulması, tüketiciler için de büyük bir avantaj olabilir.

Huawei’nin bu alandaki çalışmaları ve gelecek planları merakla bekleniyor. Şirketin TaiShan çekirdekleri ve diğer yenilikçi teknolojileri ile nasıl bir performans sergileyeceği, teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle takip edilecek.