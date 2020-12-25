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Ekonomi Huawei, Ar-Ge yatırımında dünyanın en iyi üç şirketi arasında yer aldı
Ekonomi

Huawei, Ar-Ge yatırımında dünyanın en iyi üç şirketi arasında yer aldı

Huawei, "Avrupa Komisyonu Endüstriyel Ar-Ge Yatırımı Sıralaması" raporunda, 2020 yılında bu kategorideki ilk üç şirketten biri oldu - 2019 yılında aynı sıralamada beşinci konumda bulunan Huawei, son dönemde artan Ar-Ge yatırımlarıyla 2020'de iki basamak yükselerek, üçüncü sıraya yerleşti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:52:46 -
Huawei, Ar-Ge yatırımında dünyanın en iyi üç şirketi arasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - "Avrupa Komisyonu Endüstriyel Ar-Ge Yatırımı Sıralaması" raporuna göre Huawei, 2020 yılında bu kategorideki ilk üç şirketten biri oldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan "Avrupa Komisyonu Endüstriyel Ar-Ge Yatırımı Sıralaması" raporu açıklandı.

Dünya çapında Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerin yüzde 90'ını oluşturan 2 bin 500 şirket arasında gerçekleştirilen araştırmanın 2020 yılı sonuçlarına göre Huawei, bu yıl iki basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşti.

İlk iki sıranın sahibi ise Alphabet ve Microsoft markaları oldu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte 5G ile ilgili şu ana dek dünyada alınmış tüm patentlerin beşte birini Huawei almış bulunuyor.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya ülkelerinde Ar-Ge merkezleri olan şirketin, Çin dışındaki ikinci büyük Ar-Ge Merkezi İstanbul'da yer alıyor.

10 yıldır faaliyette olan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, şirketin Ar-Ge alanındaki gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

620 Ar-Ge çalışanının görev yaptığı merkez, telekomünikasyon teknolojileri alanında bugüne dek Türkiye'de 520 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yanı sıra 30 farklı ülkede 40'tan fazla telekomünikasyon operatörüne yönelik projeyi tamamlayan merkez, ekonomiye 260 milyon dolarlık katkı sağladı.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi son dönemde, Petal Search, Huawei Mobil Servisleri, yapay zeka ve 5G kullanım alanlarıyla ilgili çalışmalara yoğunlaştı.

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