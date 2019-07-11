0553 313 94 23

Huawei, ABD teknolojisine bağımlılığını azaltmak için Rusya’ya yöneliyor

Washington’un kara listeye aldığı Çin akıllı telefon firması Huawei, ABD’ye bağımlılığını azaltmak için Rus teknolojisini araştırmaya başladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
Huawei, ABD teknolojisine bağımlılığını azaltmak için Rusya’ya yöneliyor

Washington’un kara listeye aldığı Çin akıllı telefon firması Huawei, ABD’ye bağımlılığını azaltmak için Rus teknolojisini araştırmaya başladı.


Konuyla ilgilenen medya kaynaklarına göre, ortak yatırım yapmak ve teknolojilerini birlikte kullanmak için Huawei’nin Rusya’da bazı teknoloji firmaları ile görüşmeler yaptığı kaydedildi. Huawei’nin, bilgi güvenlik programını geliştirme alanlarına yönelik birkaç programın yanında ALT işletim sistemi ile çalışan bir işlemci üreten Elbrus isimli Rus firması ile irtibat halinde olduğu belirtildi. Huawei’nin ana kartlarında ve sunucularında Elbrus işlemcilerini kullanmaya ilgi duyduğu ancak görüşmelerin başlangıç aşamasında olduğu kaydedildi.


Çin elektronik devinin Rus program üreticisi Basalt SPO firması ile de görüştüğü ifade edildi.


Kaynaklar, Washington’un ABD teknoloji firmalarının, güvenlik nedeniyle Huawei’yle iş yapmasını yasaklaması üzerine Çin teknoloji devinin Rus piyasasına yoğunlaşmaya çalıştığını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi
    1. Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi
    2. "Seyidoğlu"nun ihtiyati tedbir talebi..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Dünya Şampiyonu Navko’dan Başkan..
    5. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    6. RTÜK üyeliğine seçilen 3 isim belli..
    7. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    8. Yeğeninin attığı yumrukla hayatını..
    9. Faruk Bildirici kimdir? RTÜK üyesi..
    10. CHP ilçe başkanlığına zarar veren..
    11. İzmir'de park halindeki araç kundaklandı
    12. Çamurlu ayakkabılar nasıl temizlenir?
    13. Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!..
    14. Çetin: “Kadınlarımızın emeklerinin..
    15. İl Müftüsü Gerek’ten Başkan Bozkurt’a..
    16. Başkan Cabbar, yeni emniyet binası..
    17. Galatasaray’da kombineler 32 bine..
    18. Bilecik’te İl Koordinasyon Toplantısı..
    19. İBB Meclisi, İmamoğlu'na borçlanma..
    20. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof...
    21. RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
    22. TİKA'nın Kanuni türbesi projesinde..
    23. Huawei, ABD teknolojisine..
    24. 15 Temmuz'da ulaşım metro, metrobüs..
    25. Efeler’de sokaklar yenileniyor
    26. Konya SMMMO Başkanı Erdal’dan Konyalı..
    27. Tüketici artık hangi fındığı yediğini..
    28. Mandıra'da buhar kazanı patladı! 1..
    29. Tarihi surlarda intihar girişiminde..
    30. Radyo Televizyon Üst Kurulu..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap