0553 313 94 23

Huawei, 2025 yılı için 10 mega-trend tahminini açıkladı

Huawei, 2025 yılına kadar teknoloji eğilimlerini öngörerek, geleceği şekillendirecek 10 mega-trend tahminini duyurdu

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:04
Huawei, 2025 yılı için 10 mega-trend tahminini açıkladı

İSTANBUL (AA) - 5G kapsamı, yapay zeka (AI), ev robotu ve akıllı asistan kullanım oranları da dahil olmak üzere 2025 yılına kadar teknoloji eğilimlerini öngören Huawei, geleceği şekillendirecek 10 mega-trend tahminini açıkladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, veriler ve günlük kullanım örneklerinden yola çıkarak akıllı teknolojinin her sektöre nasıl nüfuz ettiğini gösteren Global Endüstri Vizyonu (GIV) Raporu'nu yayımladı.

2025 yılına kadar teknoloji eğilimlerini öngören Huawei, geleceği şekillendirecek 10 mega-trendini de açıkladı.

Buna göre, birinci sırada "Botlarla Yaşamak" geliyor. Son gelişmeler, algısal yapay zeka ve ağ teknolojileri, çeşitli ev ve kişisel senaryolarda robotiklerin kullanım oranını yükseltiyor. Global Endüstri Vizyonu, 2025 yılına geldiğimizde ev robotu kullanım oranının yüzde 14'e ulaşacağını öngörüyor.

İkinci sırayı "Üstün Görüş" alıyor. 5G, VR/AR, makine öğrenmesi ve diğer gelişen teknolojilerin gelişmesi, iş dünyası ve kültürlerimiz için yeni manzaralar açarak mesafelerin kalkmasını ve tarihin ötesini görmemizi sağlayacak. GIV, AR/VR kullanan şirketlerin oranının yüzde 10'a yükseleceğini tahmin ediyor.

"Sıfır Arama" trendi ise üçüncü sırada yer alıyor. Veri odaklı ve sensör donanımlı cihazlar ihtiyaçlarımızı öngörmeye başladığında, bilgi herkesi bulacak. Gelecekteki aramalar buton gerektirmeyecek, kişisel sosyal ağlar zahmetsizce oluşturulacak. GIV, akıllı cihaz sahiplerinin yüzde 90'ının akıllı kişisel asistanlar kullanacağını öngörüyor.


- "Dünya nüfusunun yüzde 58'i 5G'ye erişebilecek"


Huawei açıklamasında, geleceği şekillendirecek 10 mega-trend arasında dördüncü sırada "Akıllı Sokaklar" yer aldı. Akıllı ulaşım sistemleri insanları, araçları ve altyapıyı birbirine bağlayarak sıfır tıkanıklık, hızlı acil durum müdahalesi ve hayatı daha kolay hale getirecek diğer işlevleri yaratıyor. GIV, araçların yüzde 15'inin nesnelerin interneti ile bağlantılı olacağını öngörüyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşinci sırada 'Botlarla Çalışma' yer alıyor. Günümüzde birçok endüstriyi dönüştürmeye devam eden akıllı otomasyon, daha tehlikeli, yüksek tekrarlı ve hassasiyetli görevleri üstlenecek. GIV, her 10 bin çalışan için sektörde 103 robot olacağını öngörüyor. Altıncı sırada 'Artırılmış Yaratıcılık' yer alıyor. Bulut teknolojisi ve yapay zeka, bilimsel deney ve inovasyon maliyetini azaltacak ve herkes için uygun bir potansiyel yaratacak. GIV, büyük şirketlerin yüzde 97'sinin yapay zeka kullanacağını öngörüyor. Yedinci sırada 'Kesintisiz İletişim' yer alıyor. Yapay zeka ve büyük veri analizi, şirketler ve müşteriler arasında kesintisiz iletişim kurarak dil engellerini ortadan kaldırıyor. Doğruluk ve güven yarının iletişimini destekleyecek. GIV, işletmelerin ürettikleri verinin yüzde 86'sını tamamen kullanacaklarını öngörüyor.

Sekizinci sırada 'Simbiyotik Ekonomi' bulunuyor. Global şirketler, birleşik erişim platformlarında dijital teknoloji ve akıllı uygulamaları benimsiyorlar. Bu ise daha fazla iş birliği, kaynak paylaşımı, daha güçlü küresel ekosistemler ve daha yüksek verimlilik anlamına geliyor. GIV, her şirketin her yerde bulut teknolojisi kullanacağını ve iş uygulamalarının yüzde 85'inin bulut tabanlı olacağını öngörüyor."

Dokuzuncu sırada "5G’nin hızlı yayılımı" yer aldı. 5G daha önceki kablosuz internet seçeneklerinden çok daha hızlı indirme gücüne sahip. GIV, dünya nüfusunun yüzde 58'inin 5G'ye erişebileceğini öngörüyor.

Son olarak ise onuncu trend "Global Dijital Yönetim" oldu. Dijital teknolojideki gelişmeler, paylaşılan veri standartları ve veri kullanımı ilkeleri ile dengelenecek. GIV, yıllık küresel veri hacminin 180 ZB'ye (1 ZB = 1 trilyon GB) ulaşacağını tahmin ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:04
  1. Huawei

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan S-400 açıklaması: Müttefikimiz olmasını engellemez
    1. NATO'dan S-400 açıklaması:..
    2. Tottenham, Lo Celso'yu kiraladı
    3. Arsenal, transferde akşam pazarına..
    4. Yangında mahsur kalan yaşlı adamı..
    5. Katilin canı can da öleninki patlıcan..
    6. Cezasını okul boyayarak çekiyor
    7. Bodrum'daki orman yangını
    8. Kocaeli’de çöplük alanda çıkan yangın..
    9. Muğla’da orman yangını
    10. İstanbul için korkutan deprem uyarısı:..
    11. Kocaeli polisi bayram öncesi..
    12. KARDEMİR, güven tazeledi
    13. Arsenal'dan sol bek transferi
    14. Merdivenden düşerek hayatını kaybetti
    15. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kafile..
    16. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç..
    17. Yine Çukurbahçe, yine kaza
    18. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,..
    19. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,..
    20. 88 yıllık cami depreme yenik düştü
    21. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı:..
    22. Adana'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Alaplı Kaymakamlığına Rize Fındıklı..
    24. On bir milyar yaşındaki galaksiler..
    25. Ormana Hint keneviri eken şüpheli..
    26. Halkbank aktif büyüklüğünü 429 milyar..
    27. Türkiye Aile Meclisi'nden KEDV'e..
    28. Sparta Prag-Trabzonspor maçından notlar
    29. Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi..
    30. Muğla'da orman yangını
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!