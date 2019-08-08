HTŞ terör örgütüne mensup 9 kişi yakalandı Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda HTŞ terör örgütüne mensup 9 şahıs yakalandı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda HTŞ terör örgütüne mensup 9 şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 aydır devam eden fiziki takip çalışmaları sonucunda HTŞ terör örgütüne mensup oldukları belirlenen 9 şahıs 30.07.2019 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, ev ve üst aramalarında elde edilen dijital materyallere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.