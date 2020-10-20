HTC Desire 20+ isimli yeni telefonunu duyurdu! İşte özellikleri ve fiyatı

HTC, Tayvan'da düzennlenen bir etkinlikte 4K video çekimi yapabilen Desire 20+ isimli yeni telefonunu duyurdu. Desire 20+ özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti. İşte özellikleri ve fiyatı...

6.5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD ekrana sahip HTC Desire 20+, 16 Megapiksel çözünürlükte bir ön kamera ile geldi. HDR desteğine sahip olan bu ön kamera, Full HD video kaydı özelliği ile dikkat çekmeyi başardı.

Yeni akıllı telefonun arka kısmında 48 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 Megapiksel derinlik kamerası ve 2 Megapiksel makro kamera olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer aldı. Tüm bunlara ek olarak yapay zeka destekli sahne algılama ve 4K video çekimi gibi özelliklere sahip olan telefonun arka kısmında parmak izi okuyucu sensörü de yer aldı.

HTC Desire 20+, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden alacak. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenecek. Ancak kullanıcılar, microSD desteği ile depolama alanını genişletebilecek. Android 10 işletim sistemine sahip HTC Desire 20+, 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise Quick Charge 4.0 hızlı şarj desteği sunacak.

HTC Desire 20+ fiyatı

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre turuncu ve siyah renk seçenekleri sunan Desire 20+ isimli yeni akıllı telefonun fiyatı 295 dolar olarak belirlendi.