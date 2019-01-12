0553 313 94 23

HSK'nın ihraç ettiği 2 hakim FETÖ'den tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bu hafta meslekten ihraç edilen Mardin İdare Mahkemesi eski hakimi Tuba Şule Kızıltoprak ile Şanlıurfa eski hakimi Yakup Tatlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:41
HSK'nın ihraç ettiği 2 hakim FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep'te, yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 2 hakim tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bu hafta meslekten ihraç edilen Mardin İdare Mahkemesi eski hakimi Tuba Şule Kızıltoprak ile Şanlıurfa eski hakimi Yakup Tatlı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 hakim, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:41
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. Gaziantep
  4. FETÖ'cü hakimler
  5. tutuklama
  6. FETÖ soruşturması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye genelinde yüzde 60'ın üzerine çıkacağız"
    1. "Türkiye genelinde yüzde 60'ın üzerine..
    2. SP'li gençler, vatandaşlara bez torba..
    3. Paris'te sarı yeleklilere müdahale
    4. Ramallah’ta “Yüzyılın Anlaşması”..
    5. AK Parti Sinop ilçe belediye başkan..
    6. Mahalle tahliye edildi! Valilikten..
    7. HSK'nın ihraç ettiği 2 hakim FETÖ'den..
    8. Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı
    9. Voleybol: Efeler Ligi
    10. Simav Çayı taştı, Bigadiç’te ekili..
    11. Manisa merkezli operasyonda 19..
    12. Beytüşşebap'ta, hasta kadın için..
    13. 2020 yılında göklerde! Dünyanın en..
    14. Yaralılara ulaşamayan ambulansa..
    15. "Kökler" sergisi Fuat Sezgin anısına..
    16. İki hakim FETÖ'den tutuklandı
    17. Brüksel'de sığınmacılara destek..
    18. Cezaevinde damadını ziyaret eden..
    19. Zarar büyük! Fenerbahçe, mağazalarını..
    20. Bayramiç Barajı'nda zirai ilaç atığı..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi