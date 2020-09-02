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Aktüel HSK'den "yargı alanı değişikliği" kararı
Aktüel

HSK'den "yargı alanı değişikliği" kararı

HSK Genel Kurulu kararına göre, Marmaraereğlisi ilçesi, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 09:23:55 -
HSK'den "yargı alanı değişikliği" kararı

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesini Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, Marmaraereğlisi ilçesini Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağladı.

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