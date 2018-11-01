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HSK Zindaşti'ye tahliye veren hakimin yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'ye tahliye veren Hakim Cevdet Özcan'ın görev yerini değiştirdi. Cevdet Özcan artık İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nden Küçükçekmece Hakimliği'ne atadı

01 Kasım 2018 Perşembe 21:42
HSK Zindaşti'ye tahliye veren hakimin yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yi tahliye eden hakimin görev yerini değiştirdi. HSK'nın kararına göre İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Cevdet Özcan, Küçükçekmece Hakimliğine atandı.

Hakim Cevdet Özcan'ın ismi uyuşturucu baronu Zindaşti hakkında verdiği tahliye kararının ardından tartışılmıştı.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, süreci şöyle anlatmıştı:

İranlı Naci Şerifi Zindaşti ismi ilk olarak, 24 Eylül 2007'de Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme geldi.

Zindaşti aynı yıl Zekeriya Öz’e bir ifade verdi ve bu ifade sonrasında “gizli tanık” olmak şartıyla serbest bırakıldı.

2014 yılında Büyükçekmece’de lüks bir cip iki kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu. Saldırıda Zindaşti’nin kızı Arzu Şerif Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında Zindaşti, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde “Hedef bendim” diye ifade verdi.

Panama’da öldürttü

Saldırının bir uyuşturucu hesaplaşması olduğu, Zindaşti’nin Yunanistan’da bir rakibini ihbar ederek yakalatmasının intikamı olduğu söylendi.

Zindaşti’nin kızının öldürülmesinin ardından 22 Aralık 2014’te Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar Küçükçekmece'de bir restoranda öldürüldü. İddiaya göre, Zindaşti, kızının tetikçisi olduğunu belirlediği 2 ismi infaz ettirmişti. Ancak daha sonra hedefin yanlış olduğunu öğrenmişti.

Kızının katilinin peşini bırakmayan Zindaşti, iddiaya göre, tetikçinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) olduğunu tespit etti. Ve Dubai’de infaz talimatı verdi. Cinayet sonrasında B.A.E. polisinin şüphelinin izine ulaşmak üzere olduğunu fark eden Zindaşti, infaz talimatı verdiği adamını da Panama’da öldürttü.

Cinayetler bitmek bilmedi

Avukat Kudbedin Kaya geçtiğimiz yıl Yeşilköy'de bir restoranda infaz edildi. Kaya, İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının uyuşturucu hesaplaşmasında öldürülmesiyle ilgili Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, azmettirici olmakla suçlanan Orhan Ünğan'ın avukatlığını yapıyordu.

Tüm bu suçlardan ötürü uzun süredir aranan Zindaşti bir süre önce İstanbul polisi tarafından yakalandı.

Ve bundan sonrası tam bir skandal.

Zindaşti, yakalanmasının ardından kısa bir tutukluluğun sonrasında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi tarafından aniden tahliye edildi.

Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhal tahliyeye itiraz edip tutuklama kararı çıkarttırdıysa da Zindaşti kayıplara karıştı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 21:42
  1. İstanbul
  2. Zindaşti
  3. HSK

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