HSK seçimi nasıl olacak? HSK üye seçimi nasıl belirlenecek?

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdullhamit Gül, Meclis’te yeni HSK üyelerinin belirleneceği Karma Komisyonu toplantısı öncesi sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Milletin oylarıyla seçilen parlamentonun HSK’ya üye seçmesinin demokratik meşruiyet anlamında çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Bakan Gül, “Yargı 84 milyonun yargısıdır. Ve 84 milyonun temsilcilerinin bulunduğu Meclis’te de bu tercihin uzlaşmayla ortaya konması bu süreçte ülkemiz adına olumlu bir gelişmeyle neticelenmesi beklentimizdir” dedi. Bakan Gül uzlaşma perspektifleri nedeniyle siyasi partilere teşekkür etti.

HSK seçimi nasıl yapılacak?

Bakan Gül, “Milletin oylarıyla seçilen milletvekillerimizin HSK’ya üye seçmesi demokratik meşruiyet anlamında çok önemli bir gelişmeydi. İşte bu kapsamda Meclis’te seçim yapılacak.’ dedi.

HSK üye seçimi nasıl olacak?

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon toplantısı öncesi, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın büyük ölçüde uzlaşıya vardığı öğrenildi. Buna göre; Meclis’in belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3’ü Millet İttifakı’nın, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek.

HSK üyeleri nasıl belirleniyor?

13 üyeden oluşan HSK’nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran’da sona erecek. Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başlamıştı. Adalet Bakanı ve bir Bakan Yardımcısı kurulun doğal üyesi. Diğer 11 üyeden 4’ünü Cumhurbaşkanı, 7’sini ise Meclis seçiyor. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi birinci sınıf adli ve idari yargı hakim-savcıları arasından, Meclis ise 7 HSK üyesinden üçünü Yargıtay, birini Danıştay üyeleri arasından üçünü ise hukukçu öğretim üyeleri ile meslekte 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçiyor.