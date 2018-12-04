HSK açıkladı! 43 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı kararnameleriyle görev yeri değişen 43 hakim ve savcının listesi yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı kararnameleri ile 43 hakim ve savcının görev yeri değişti.



HSK'nin internet sitesinde, adli ve idari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi yayımlandı.

43 hakim ve savcı

Buna göre, adli yargıda 17, idari yargıda 26 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.



Kararname kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Adem Meral İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yavuz Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, İstanbul Hakimi Cevdet Özcan Erzurum Hakimliği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyin Kısık Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Asım Ekren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yavuz İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcıvekili Osman Çabuk Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına atandı.



İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı Hasan Erdem İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Ahmet Erkal Kocadağ İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Mustafa Gürsoy İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına getirildi.