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Aktüel HRW: Yemen'e insani yardımlar, savaşın taraflarınca sistematik olarak engelleniyor
Aktüel

HRW: Yemen'e insani yardımlar, savaşın taraflarınca sistematik olarak engelleniyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşmiş Milletlere insani yardımların engellenmesine ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:30:01 -
HRW: Yemen'e insani yardımlar, savaşın taraflarınca sistematik olarak engelleniyor

NEW YORK (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen'e insani yardımların savaşın taraflarınca ''sistematik'' olarak engellendiğini bildirdi.

HRW, yayımladığı son raporunda, kıtlığa sürüklenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla boğuşan Yemen'de savaşın taraflarının insani yardımları kısıtladığına dikkati çekti.

İnsani yardımlara hem Husiler, hem hükümet güçleri hem de Yemen'in güneyindeki Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçılar tarafından ''sistematik'' müdahalelerde de bulunulduğu ifade edilen raporda, dünyanın en kötü insani krizlerden birinin yaşandığı ülkede milyonlarca Yemenlinin bu yardımlara muhtaç olduğu ifade edildi.

Yemen'de savaşan taraflara insani yardımların engellenmesine son vermeleri çağrısı yapan HRW, Birleşmiş Milletlere de yardımların engellenmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın brifinginde, Dünya Gıda Programının da kısıtlamalar yüzünden yardım faaliyetlerinin bir kısmını askıya almak zorunda kaldığını söyledi.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

2 binden fazla yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü ve 500'ün üzerinde kişinin salgın yüzünden hayatını kaybettiği Yemen'de, Kovid-19'a bağlı ölüm oranının dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.

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