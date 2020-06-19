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Dünya

Hristiyanlığı öven İslam'ı eleştiren Suudi yazardan skandal paylaşım! Tepkilerin ardından tükürdüğünü yaladı

Suudi yazar Saud Al Fawzan, "Hristiyanlık İslam'dan daha adil" şeklinde alçak bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 22:54:00 -
Hristiyanlığı öven İslam'ı eleştiren Suudi yazardan skandal paylaşım! Tepkilerin ardından tükürdüğünü yaladı

 yeniakit.com.tr 

Suudi Arabistanlı yazar Saud Al Fawzan, sosyal medya platformu Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu.

Arabi21'de yer alan habere göre, kadın ve erkeği eşit tutmadıklarını söyleyen Suudi yazar, "Hristiyanlık İslam'dan daha adil" şeklinde bir paylaşımda bulunarak büyük bir alçaklığa imza attı. 

Suudi yazara tepki yağdı

İslam'ı hedef alan alçak ifadelerinin ardından Suudi yazar Al Fawzan'a tepki yağdı.

Öfke seline neden olan Suudi yazara sert eleştirilerde bulunan Arap vatandaşlar, "İncil'de ne tür kanıtların var?", "Ebu Leheb'in torunları", "İslam'ı bırak ve Hristiyanlığa geç o zaman", "İslam adalet dinidir, ülkesini Batı'nın istediği şekilde değiştiren Al Fawzan'ın anlayacağı meseleler değildir.", "Batı'nın liberalizm köpeklerinden biri", "Allah'ın ayetini eleştiren bu Suudi, Allah'ın gazabına uğrasın" şeklinde tepkiler gösterdi.

Tepkilerin ardından tweetini sildi

Suudi yazar tepkilerin ardından tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Arap vatandaşlar yorum yağmuruna tuttuğu Al Fawzan'ın attığı tweeti sildi.

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Yorumlar

ahmet

yemek yedikleri pislik kepcesi testere Selman ve psiopat zayede ve mutemed adamlarina cok yakisiyor!
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Sade

İstanbul'da ak Parti'ye biz kaybettirdik diyen saadet partili de okusun.
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