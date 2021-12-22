Hristiyanların bayramı Noel'e portakal soslu karides hazırlatan Ekrem, vatandaşı ekmeksiz bıraktı! İşte CHP'li İBB'nin halk ekmek gerçeği

Siyasi rant devşirmeye çalışarak kasıtlı olarak halk ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan CHP’li belediyede ekmek sıkıntısı yaşandığı ortaya çıktı.

İBB’nin Halk Ekmek büfesinde sabah saatlerinde ekmek bulamayan bir vatandaş cep telefonu ile o anları kaydetti. . 1 haftadır sabahları ekmek olmadığını söyleyen vatandaş, İBB Halk Ekmek büfesi işletmecisine, ’Ekmek neden yok?’ diye sordu. ’Saat 11.00’de gelecek’ yanıtını alan vatandaşın ’Kahvaltı yapacaklar ne olacak?’ sorusuna ise büfe işletmecisi, ’Onu düşünseler gönderirlerdi herhalde’ cevabını verdi.

Tevfi Göksu'dan tepki: İşte Halk Ekmek gerçeği

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da vatandaşın videosunu paylaşarak, "İşte Halk Ekmek gerçeği" dedi. İBB Halk Ekmek büfelerinin sayısının da azaltıldığı, ekmek kapasitesinin de düşürüldüğü belirtti.