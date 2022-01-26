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Dünya Hristiyanlar karşı çıkmıştı! Afrika ülkesinde başörtüsü zaferi
Dünya

Hristiyanlar karşı çıkmıştı! Afrika ülkesinde başörtüsü zaferi

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasının serbest bırakıldığı bildirildi. Karar Müslümanlar tarafından memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 14:25:00 -
Hristiyanlar karşı çıkmıştı! Afrika ülkesinde başörtüsü zaferi

Eğitim ve İnsan Sermayesi Geliştirme Komiseri Hajia Sa'adatu Madibbo Kawu, yaptığı açıklamada, hükümetin eyalette başörtüsü tartışması nedeniyle Müslüman ile Hristiyan liderleriyle bir araya geldiğini belirtti.

Kawu, hükümetin eyaletteki tüm okullarda başörtüsü takmak isteyen Müslümanların serbest olduğunu söyledi.

Hem Müslüman hem de Hıristiyan liderlere eyalette barışın hüküm sürmesine izin vermeleri için çağrıda bulan Kawu, "Nijerya'da din özgürlüğü var. O yüzden okullarda da Müslüman çocuklarımız başörtüsü takabilirler." dedi.

Eyaletteki okullarda başörtüsü tartışması

Hükümet, Kwara eyaletinde tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takabilmesi için 26 Şubat 2021'de serbestlik kararı alacağını duyurmuştu.

Kararı, Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 devlet okulu 8 Mart 2021'de Müslüman ve Hristiyan dini liderlerin kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

Eyalet hükümetinin kararıyla 17 Mart 2021'de yeniden açılan okulların birinde Müslüman kız öğrencinin okula girişinin engellenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralanmıştı.

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