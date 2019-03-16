Hristiyan teröristlerin yaptıkları saldırıları ‘bireysel bir cinnet’ hali diye geçiştirmeye çalışan Batı dünyasının yetiştirdiği canavarlar Müslümanlara yönelik sistematik saldırılarına devam ediyor. Son olarak Yeni Zelanda’da hortlayan haçlı zihniyeti, 2 farklı camiye gerçekleştirdiği saldırıda 48 kişiyi yaralarken, 49 din kardeşimizi de katletti. Terör saldırısını gerçekleştiren tetikçinin kullandığı silahların üzerinde Türk ve İslam karşıtı ibareler yer alması dikkat çekti. Osmanlı ile Hristiyan devletler arasında gerçekleşen savaşların tarihlerinin yer aldığı envanterlerde, kadim Türk düşmanlığının izleri görüldü. Haçlı medyası saldırıyı basit bir cinnet vakası gibi geçiştirmeye çalışırken, Avrupalı liderler de üç maymunu oynadı. Yeni Zelanda’da gerçekleşen saldırı, Norveç, Kanada, Orta Afrika Cumhuriyeti ve birçok Avrupa ülkesinde Müslümanların hedef alındığı terör saldırılarını akıllara getirdi.

Hristiyan terörü: 49 şehid, 48 yaralı

İslam karşıtları Yeni Zelanda’da Cuma namazı için toplanan Müslümanları hedef aldı. Brenton Tarrant isimli Hristiyan teröristin iki farklı camiye gerçekleştirdiği organize saldırıda 48 kişi yaralanırken, 49 Müslüman da camide şehadet şerbetini yudumladı. Yaralıların arasında 3 Türk vatandaşı olduğu da bildirildi. Terör eylemini canlı yayınlayan vahşi, 15 dakika boyunca Müslümanların üzerine ölüm kusarken, kolluk kuvvetlerinin hiçbir müdahalede bulunmaması şüpheleri de beraberinde getirdi.

Türk ve İslâm karşıtı manifesto

Sistematik ve organize bir eylem olduğu her halinden belli olan vahşet karşısında Batılı ülkeler üç maymunu oynamakla yetindi. Münferit eylemleri dahi Müslümanların üzerine yıkan ve ‘terörist’ yakıştırmasında bulunan Haçlı artıkları, 49 Müslümanı katleden canavarı, ‘terörist’ olarak nitelemekten kaçındı. Özellikle son yıllarda Avrupa’da yükselen İslamofobik söylemler, terör saldırılarının önünü açarken, liderlerin açıklamaları Hristiyan teröristleri adeta teşvik eder niteliğe geldi. Bloomberg ve Breaking News gibi medya kuruluşları, hain saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak nitelemezken, Avrupalı devlet başkanları cılız açıklamalar yapmakla yetindi. İngiltere, Avusturya gibi ülkeler yarım ağızla açıklama yaparken, NATO saldırıyı kınadıklarını belirtti. Yolda yürürken ayaklarına taş batsa Müslümanlardan bilen ve ‘terörist’ yakıştırması yapan Batı dünyasının, 49 Müslümanın katledilmesi karşısında takındığı ikircikli tutum tepki çekti.

Batı kana doymuyor

2017 yılında Kanada’nın Quebec eyaletinde bir camiye yapılan terör saldırısında 10 Müslüman şehid oldu. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) Kembe şehrinde, bir camiye saldıran Hristiyan teröristler 25 Müslümanı şehit etti.

2011 yılında Norveç’te İslam karşıtı Anders Behring Breivik, çoğunluğu göçmen 77 kişiyi katletti.

Geçtiğimiz yıl sadece Almanya’da cami ve Müslümanlara yönelik 1358 saldırı gerçekleşirken, birçok Avrupa ülkesinde de İslamofobik saldırılar had safhaya ulaştı.

Teröristten Türk düşmanlığı

Hristiyan teröristin camiye saldırı gerçekleştirmeden önce 70 sayfalık bir manifesto yayınladığı ortaya çıktı.

Terörist Brenton Tarrant manifestosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “İnsanımızın en eski düşmanı” diye tanımlayıp ölümle tehdit etmiş. Dünyanın başka yerlerinde de Müslümanlara yönelik saldırıların devam edeceği belirtilen katliamcının, manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor. İşte hain saldırıyı gerçekleştiren saldırganın Türkler hakkında yazdıkları...

“Topraklarınızda barış içinde yaşayabilirsiniz, Boğaz’ın Doğu yakasında size zarar gelmeyecek. Ama Boğaz’ın Batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa’ya gelirseniz sizi öldüreceğiz ve hamamböceği gibi topraklarımızdan atacağız. Konstantinopolis’e (İstanbul’a) gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya, minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak” ifadeleri yer alıyor. Tarrant, manifestosunda 2011 yılında Norveç’te 77 kişiyi öldüren Anders Breivik’ten ilham aldığını yazmış.

Tüfeğine ‘Türk Yiyici’ ismini vermiş

Camide katliam yapan kişinin İskoç bir aileden gelen ve Avustralya’da doğan Brenton Tarrant olduğu bildirilirken, Teröristin 28 yaşında olduğu belirtildi. Hristiyan terörist Brenton Tarrant’ın kullandığı tüfeğin üstünde Türk ve Müslümanlara karşı saldırılarda bulunan kişilerin isimlerinin yazıldığı ortaya çıktı. Katliamcının tüfeğine “Türk Yiyici” ismini verdiği görüldü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan katliama kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin katledildiği silahlı terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yeni Zelanda hükümetinin, İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz. Bu bağlamda, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in yapmış olduğu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.”

Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’daki saldırıya Filistin halkı da tepkisiz kalmadı. Mescid-i Aksa’da cuma namazının ardından şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve toplu dua edildi. Öte yandan 49 Müslümanın şehit olduğu saldırı Pakistan’da da lanetlendi. Cuma namazı sonrası Karaçi kentinde toplanan Müslümanlar, sloganlar atıp çeşitli pankartlar taşıyarak saldırıyı protesto etti.