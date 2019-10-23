Hristiyan STK yöneticisi yeniakit.com.tr'ye anlattı: Başkent Riga'da yapılacak ilk camiye izin vermediler

Tufan Acar yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Raymond Jirgensons adlı Hristiyan STK yöneticisi, Başkent Riga'da yaşanan İslam karşıtlığını anlattı.

"Riga'da Müslümanların gidebileceği bir Cami yok" diyen Jirgensons, "Azerbaycan'da faaliyet gösteren bir STK buradaki Müslümanların talebi üzerine cami inşa etme kararı aldı. Biz de caminin yapılabilmesi için onlara destek olacaktık" ifadelerini kullandı.

Riga Belediyesi'nin cami inşaatına izin vermediğini belirten Jirgensons, şunları söyledi:

"Tüm Avrupa'ya yayılan İslam karşıtlığı maalesef ülkemiz Letonya'ya da sıçradı. Burada yapılacak camiye Riga'lı yerel yöneticiler izin vermedi. Son olarak yaşadığımız bu olay ülkemizdeki İslam karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Burada az sayıda olsa da yaşayan Müslümanlar var ve ibadetlerini yapmak onların da hakkı."

"Başkent Riga’da bulunan İslam Kültür Merkezi'nin içindeki Mescid, geçmiş yıllarda İslam karşıtı çevreler tarafından basılmış ve duvarlarına nefret içerikli ifadeler yazılmıştı. Bir cami yapabilseydik belki yine saldırıya uğrayacaktı ama burada yaşayan Müslümanların gönlünü almış olacaktık."

Jirgensons öte yandan, Pakistanlı Müslüman iş adamları tarafından yönetilen iki restaurantın da gerekçesiz olarak kapatıldığını aktarda.