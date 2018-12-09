Hristiyan Batı bizi kendine benzetmek istiyor
Hristiyan geleneği olan noelin yaklaşmasıyla birlikte alışveriş merkezlerinde hummalı bir çalışma başladı. İslam'ı ve Müslüman toplumları hedef alan bu Hristiyan kültür ve geleneğini yayma oyununa 'indirim ve fırsat' bahanesiyle Müslümanlar da alet oluyor.09 Aralık 2018 Pazar 12:30
Ömer Faruk Şahin Ankara
Müslümanların Kurban Bayramına her fırsatta dil uzatan cenahlar, noelde hindi kesilmesine ve binlerce ağacın katledilmesine ise seyirci kalıyor. Hristiyan geleneğine alet olan alışveriş merkezlerine akın eden ve sözde noel bayramından dolayı indirimlerden faydalanmak isteyen birçok Müslüman ise oynanan oyuna alet oluyor. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Güngör, “Dini alanda küresel baronların atı ise Hristiyan kültür ve geleneği. Diğer alanlarda başardıkları benzeşmeyi Hristiyanlık üzerinden din alanında da yapmak için tüketim kültürü seçilmiş vaziyette. Burada ortak bir dini anlayış, kutsallar ve semboller üzerinden köleleştirilmiş şimdiye kadar küresel sistemin tüketim merkezli baronlarına teslim olmayan İslam ve Müslüman toplumların hedef seçildiği görülmekte” dedi.
Bu zehirli sandviçi sunmak gibi
Müslümanların mücadelelerini sürdürmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özcan Güngör, “Bizlerin on asır İslam’a hizmet etmiş milletin çocukları olarak İslam’ın kuşa çevrilerek oyuncak haline dönüştürülmesine, kimliğimiz ve Batıyla mücadele alanımızda savaşı kaybetmediğimiz tek alan olan din alanında teslim olmama mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Yılbaşı eğlencesi içinde kültür gibi sunulan ancak aslında Hristiyan Batı kültürünün kavram ve sembolleri İslami formda üretilip bize ekmek arasında zehirli sandviç olarak sunuluyor” ifadelerini kullandı.
Kur’an-ı Kerim başka dinlerin adetini yasaklıyor
Dini olarak da yapılanın doğru olmadığına dikkat çeken Güngör, “Bu konuda çok net söyleyelim; Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim bize başka dinden kimseleri ve onların adetlerini tekrar etmeyi, uyumlulaştırmayı yasakladığı gibi; Peygamberimiz de kültür aşılama konusunda net bir şekilde onlardan ayrılmayı bizlere tavsiye etmektedir. İslam toplumlarının küresel değerlere uygun ve onlarla çatışmayacak şekilde yorumlanması çabalarını da aynı şekilde değerlendirmek gerekmektedir” diye konuştu.
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