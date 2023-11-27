Hrant'ın katili Ogün Samast hakkında flaş karar
Ogün Samast hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirildi.
Ogün Samast hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katleden ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirildi. Samast’ın 6 Aralık’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.