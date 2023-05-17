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Siyaset Hrant Dink'ten Batı işbirlikçisi foncu Sol'a ayar! 'Ulan Avrupalı niye beni öpüyor?'
Siyaset

Hrant Dink'ten Batı işbirlikçisi foncu Sol'a ayar! 'Ulan Avrupalı niye beni öpüyor?'

Yeniakit Publisher
2023-05-17 16:47:00 - 2023-05-17 16:59:57

Türkiyedeki sol çevreler Batı'dan maddi manevi beslenerek son yüzyılın en büyük çelişkisini yaşıyor. Anti emperyalizmden bahseden sol Batılı vakıf ve kuruluşların kucağında Türkiye aleyhine faliyetler yürütüyor. Türkiye ermenilerinin ve sol görüşün önemli isimlerinden Hrant Dink'in yıllar evvel katıldığı programda bahsi geçen konuyu sorguladığı video yayınlandı.

Türkiyedeki sol çevreler Batı'dan maddi manevi beslenerek son yüzyılın en büyük çelişkisini yaşıyor. Anti emperyalizmden bahseden sol Batılı vakıf ve kuruluşların kucağında Türkiye aleyhine faliyetler yürütüyor. Türkiye ermenilerinin ve sol görüşün önemli isimlerinden Hrant Dink'in yıllar evvel katıldığı programda bahsi geçen konuyu sorguladığı video yayınlandı.

Dink, 'Baktım Avrupalılar geldi beni öpüyor. Ula Avrupalı niye beni öpüyor? Kendi kendime yav ben ülkemi Avrupalıya mı şikayet ettim' ifadelerini kullanarak günümüz Solu'un 'karakteirne' ışık tuttu.

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