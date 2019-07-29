Hrant Dink'in ailesinden Yargıtay kararına itiraz

Hrant Dink ailesinin avukatı, suikast davasında geçen hafta dokuz sanık için ‘örgüt üyeliğinden’ verilen ek ceza kararı sonrası Yargıtay'a itiraz başvurusunda bulundu.

Hrant Dink Davası’nda geçen hafta 9 sanık için ‘örgüt üyeliğinden’ ek ceza verildi.

12 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada mahkeme, sanıklar hakkında “Silahlı suç örgütüne üye olmak”” ve “Öldürmeye yardım etmek” suçlarından ceza verdi.

Agos Gazetesi’nden Uygar Gültekin’in haberine göre Dink ailesi avukatları, mahkeme kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Dink Ailesi'nin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, mahkemede müdahil taraf adına beyanda bulunarak, “silahlı suç örgütü üyeliğinden” değil “silahlı terör örgütü üyeliğinden” hüküm verilmesi gerektiğini söyledi.

Cinayete giden süreçte yaşananlar ile cinayet arasında doğrudan bağ bulunmasına rağmen sürecin etkin süreçte soruşturulmadığını savunan Bakırcıoğlu, sanıkların “Örgüt kurarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştıklarını” söyledi ve ekledi:

"Cinayeti işleyen yapının bağlantıları tam anlamı ile açığa çıkarılmadı. Dink cinayetine iştirak eden devlet görevlilerinin bir kısmı hakkında delilere rağmen iddianame düzenlenmedi.

Bu nedenlerdir ki İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan davada bütünlüklü bir yargılama yapılmamıştır ve İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edilecek olan davada da bu eksiklikler varlıklarını sürdürecek olur ise bütünlüklü bir yargılama yapılamayacaktır.

Anayasa Mahkemesi’ne, etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesi ile 27 Mayıs 2016 tarihinde yapmış olduğumuz başvuruda ihlal kararı oluşturulur, İstanbul Savcılığı tarafından etkin soruşturma yapılır, örgütün üst yapılanması ve bağlantılarına ulaşılır, delillerin varlığına rağmen haklarında iddianame düzenlenmeyen devlet görevlileri hakkında iddianame düzenlenir ise bütünlüklü bir yargılama yapılması mümkün hale gelir."

"Hüküm bu şekilde kurulmalıydı"

Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de aralarında olduğu dokuz kişi hakkında İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17 Temmuz 2019 ‘da karar oluşturduğunu hatırlatan Hakan Bakırcıoğlu, şöyle konuştu:

"Dink cinayetini işleyen örgütün Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ettiği ve bu 9 sanığın silahlı terör örgütü üyesi veya yöneticisi olduğu tespiti yapılmalı, hüküm de bu şekilde kurulmalıydı.

Dink ailesinin avukatı, “Mahkeme tarafından örgütün, Anayasal düzene karşı suç işlediğine ve örgütün silahlı bir terör örgütü olduğuna yönelik tespit ve değerlendirme yapılmamış olması, örgütün ‘suç örgütü’ olarak tanımlanmış olması hatalıdır” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Agos Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazetenin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Cinayetin hemen ardından, tetikçi Ogün Samast’ın yanı sıra Yasin Hayal, Erhan Tuncel tutuklandı. 18 kişi hakkında dava açıldı.

Dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) 17 Ocak 2012’de verdiği kararda, cinayetin örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmediğine karar vermişti.

Yasin Hayal'e kasten öldürmeye azmettirme, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’e 'insan öldürmeye yardım etme' yönünden cezalar vermişti.

Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Osman Hayal ve diğerleri hakkında ise beraat kararı verildi.

Ogün Samast, yaşı 18'den küçük olduğu için Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, yargılamanın sonunda Hrant Dink'i öldürmekten 22 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Mahkemenin ‘örgüt yoktur' kararı Yargıtay'a taşınmış ve yerel mahkemenin kararı bozulmuştu.

Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi 13 Mayıs 2013'te Yasin Hayal hakkında 'insan öldürmek'ten verilen müebbet hapis cezasını, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender hakkında da 'cinayete yardım'dan verilen 12,5 yıl cezayı onadı.

Yargıtay aynı kararında Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel’in cinayete yardım ettiklerini belirterek buradan hüküm kurulması gerektiğini söyledi.

Beraat kararının hatalı olduğunu cinayetin örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiğini söyledi.

Ogün Samast hakkında verilen karar da Yargıtay'ın bir başka dairesi tarafından onaylandı.

"Silahlı Örgüt" cezaları verildi

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında Dink cinayetine ilişkin, 'silahlı suç örgütüne üye olmak' ve 'öldürmeye yardım etmek' suçlarından ceza verdi.

Yasin Hayal, “silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Hayal, daha önce müebbet hapis cezası da almıştı.

Erhan Tuncel ise “silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan 2 yıl 6 ay, “öldürmeye yardım etmek” suçundan ise 18 yıl hapis cezası aldı. Zeynel Abidin Yavuz, “öldürmeye yardım etmek” suçundan 12 yıl 6 ay, “silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı.

Daha önce hakkında kesinleşmiş 22 yıl 10 aylık hapis cezası olan Ogün Samast da “silahlı örgüt üyesi olmak” suçundan ilave olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Ersin Yolcu, silahlı örgüt üyesi olmak suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender ise “öldürmeye yardım etmek” suçundan 15 yıl, “örgüte üye olmak” suçundan ise 1 yıl 10 ay hapis cezası aldı.