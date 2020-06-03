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Aktüel

Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit

Vakıflar Genel Müdürlüğü: - "Vakfımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-03 21:48:45 -
Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit

ANKARA (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditlerin; birlik ve beraberliğe yapıldığı ve kardeşliğin hedef alındığını bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf hukukunun her daim koruyucusu olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hrant Dink Vakfı'na yapılan tehditler; birlik ve beraberliğimize yapılmış, kardeşliğimiz hedef alınmıştır. Vakfımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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