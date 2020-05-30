Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin soruşturmada gözaltı

İSTANBUL (AA) - Hrant Dink Vakfına tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin bir şüphelinin Konya'da gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfının Twitter hesabından yapılan "27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfına e-mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükselen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz." şeklindeki paylaşım üzerine tutanak tutularak resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında emniyete, tehdit olayına ilişkin gereken tüm araştırmanın titizlikle yürütülerek şüpheli veya şüphelilerin tespitine çalışılması ve ilgili elektronik postanın incelenmesi talimatı verildi.

Yapılan çalışmalar sonunda söz konusu tehdidin yapıldığı e-postasının kullanıcısı olduğu belirlenen H.A. isimli şüpheli, Konya'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'a getirilen şüphelinin "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.



