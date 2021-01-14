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Spor Houston Rockets'ın yıldızı James Harden'ın yeni takımı netleşti
Spor

Houston Rockets'ın yıldızı James Harden'ın yeni takımı netleşti

Houston Rockets'ın yıldız basketbolcusu James Harden, Brooklyn Nets'e trensfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 01:23:00 -
Houston Rockets'ın yıldızı James Harden'ın yeni takımı netleşti

Houston Rockets'ın yıldızı James Harden, Brooklyn Nets‘e takas oldu. Brooklyn Nets, Houston Rockets‘a 4 ilk tur draft hakkının yanı sıra 4 tane de draft sırası değiştirme hakkı yolladı. Nets ayrıca Caris LeVert ve Jarrett Allen’ı da Batı temsilcisine yolladı. James Harden takasının gerçekleşmesinin hemen ardından bir bomba daha patladı.

Houston Rockets, Brooklyn Nets‘ten aldığı Caris LeVert’i Indiana Pacers‘a yollarken karşılığında Victor Oladipo’yu kadrosuna kattı.

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