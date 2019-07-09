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Hosting kullanmanın avantajları

Son yıllarda web site sahipleri ile kurumsal firmaların en çok tercih ettiği hosting hizmeti, avantajları ve getirdiği kolaylıklarla dikkat çekiyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:41
Hosting kullanmanın avantajları

Son yıllarda web site sahipleri ile kurumsal firmaların en çok tercih ettiği hosting hizmeti, avantajları ve getirdiği kolaylıklarla dikkat çekiyor.


Hosting hizmeti, kullanımında tüm sunucu kaynağı ile tamamen size açılmanın dışında tüm kaynakları en faydalı şekilde kullanma olanağı sağlayarak, sizin zaman ve iş kaybınızı da bir ölçüde önlemiş oluyor. Hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, hosting hizmetlerinin avantajlarını 3 ana başlıkta topladıklarını ve bu başlıklarında web sitesi kullanımında büyük önem taşıdığını ifade etti. Çakı, “Hosting hizmetinin kullanıcılarına birçok avantajı bulunuyor fakat bunların en başında ise “Yüksek Kaynaklı Server”, “Jet Hızında İnternet Bağlantısı”, “Paylaşımsız Sadece Size Özel Kaynak” geliyor” ifadelerini kullandı.



Yüksek Kaynaklı Server


Kiralama yapılan server hizmetlerine tanımlanan kaynaklar yüksek olup tamamen size ait olduğunu ifade eden Çaner Çakı, “Bu kaynaklar bulut sunuculara göre daha fazla kaynağa sahiptir. Paylaşımsız olup sadece size ait olurlar. Bu hizmet ile kaynakları paylaştırabilir hatta tek kaynaklı bir şekilde tek bir sitenize atama yapabilirsiniz” dedi. Çakı, internet ortamında 1 saniyenin bile büyük önem arz ettiğini belirterek, “internet üzerinde kullandığınız hızlı internet sizi rakiplerinizin önüne geçirecektir. Sunucu hizmetlerinde paylaşımsız internet hattına sahipsiniz. Paylaşımsız hat içerisinde her hangi bir sınırlama olmadan size verilen hattın tamamını kullanabilirsiniz. Bulut sunucu gibi paylaşımlı olan sanal sunucularda internet kullanımı sınırlandırılabilir olduğundan dolayı tüm hattı kullanmanız mümkün olmayabilir. Böylelikle sizde jet hızında bir internet ile yolunuza devam etmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.



Paylaşımsız sadece özel kaynak


Son olarak “Paylaşımsız Sadece Özel Kaynak” konusuna değinen Caner Çakı, “Kiralama yaptığınız sunucunun tüm kaynağı size ait olup, sonuna kadar kullanım sağlama imkanınız bulunuyor. Disk kullanımının tamamını yapabilir veya işlemcinin tamamını kullanabilirsiniz. Bunun dışında diğer tüm donanımları en yüksek sınırlarına kadar kullanım yapmanızda mümkündür. Kiraladığınız sunucu hizmetinde sahip olduğunuz kaynaklar sadece size ait olup her hangi bir sunucu veya içerisinde bulunan farklı bir sunucu ile paylaştırılmayarak tamamen size aittir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:41
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