Hoşmerim tatlısı | Balıkesir'in meşhur tatlısı hoşmerim helvası
Peynirle tatlı olur mu demeyin. İçinde peynirin olduğunu anlamayacağınız, hafif ve çok leziz bir tatlı.10 Haziran 2019 Pazartesi 19:49
Hoşmerim, genelde ülkemizin kıyı bölgelerinde yapılan, peynirli bir helva kavurmasıdır. Yöresel olarak içeriğinde farklılık görsek bile, peynir ağırlıklı bir tatlıdır. En önemli noktası peyniridir. Ev yapımı tuzsuz beyaz peynirlerle, uzun süre kavrulması gerekir.
Malzemeler
- yarım kilo tuzsuz, sulu ve yumuşak beyaz peynir
- 1 yumurta
- 1,5 yemek kaşığı tereyağ
- 1 çay bardağı irmik
- 1,5 su bardağı şeker
Yapılışı
Öncelikle peyniri bölün. Üzerine yumurtayı kırıp bir hamur gibi yoğurun.
Yumurta peynir içinde eriyip, peynirler minik minik olana kadar elinizde püre haline getirin.
Ardından yapışmaz bir tavanın içine tereyağını alıp eritin. Yağ yanmadan peynirli karışımı tavaya alıp kavurmaya başlayın.
Bu aşamadan sonrası çok önemli! Tavada peynir önce yumuşayacak, ardından suyunu salmaya başlayacak ve tamamen suyunu salıp, suyunu çektirmeden irmikleri ekleyin.
İrmiği ekledikten sonra tekrar yumuşamaya başlayan peynirin üzerine şekeri ilave edin.
Bir süre daha kavurup ocaktan alın.
İlk sıcağı çıktıktan sonra blenderdan geçirerek sıcak ya da soğuk şekilde servis edin.
Şimdiden afiyet olsun..
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