Höşmerim tarifi | Höşmerim nedir?

Peynirin şekerle buluştuğu enfes lezzet: Höşmerim. Bu geleneksel lezzetin tarifini sizler için derledik. Höşmerim nedir? Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi...

Hoşmerim, genelde ülkemizde Ege kıyılarında yapılan, peynirli bir helva kavurmasıdır. Yöresel olarak içeriğinde farklılık görsek bile, peynir ağırlıklı bir tatlıdır.

En önemli noktası peyniridir. Ev yapımı tuzsuz beyaz peynirlerle, uzun süre kavrulması gerekir.

Malzemeler

yarım kilo tuzsuz, sulu ve yumuşak beyaz peynir

1 yumurta

1,5 yemek kaşığı tereyağ

1 çay bardağı irmik

1,5 su bardağı şeker

Yapılışı

Öncelikle peyniri bölün. Üzerine yumurtayı kırıp bir hamur gibi yoğurun.

Yumurta peynir içinde eriyip, peynirler minik minik olana kadar elinizde püre haline getirin.

Ardından yapışmaz bir tavanın içine tereyağını alıp eritin. Yağ yanmadan peynirli karışımı tavaya alıp kavurmaya başlayın.

Bu aşamadan sonrası çok önemli! Tavada peynir önce yumuşayacak, ardından suyunu salmaya başlayacak ve tamamen suyunu salıp, suyunu çektirmeden irmikleri ekleyin.

İrmiği ekledikten sonra tekrar yumuşamaya başlayan peynirin üzerine şekeri ilave edin.

Bir süre daha kavurup ocaktan alın.

İlk sıcağı çıktıktan sonra blenderdan geçirerek sıcak ya da soğuk şekilde servis edin.

Şimdiden afiyet olsun..