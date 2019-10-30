Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi malzemeleri

Höşmerim tatlısı Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa gibi birçok şehrimizde, ufak farklılıklarla yapılıp severek tüketilen bir lezzettir. Bol miktarda süt ve irmikle yapılan höşmerim tatlısının Balıkesir'de nasıl yapıldığını sizin için araştırdık. Peki, höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

1 litre çiğ süt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı peynir mayası

50 gram tereyağı

1,5 su bardağı irmik

4 su bardağı toz şeker

Höşmerim nasıl yapılır?

Sütü derin bir tencereye alıp ocakta ısıtmaya başlayın.

Küçük parmağınızı içine sokup 5'e kadar saydığınızda elinizi yakmayacak seviyeye gelene kadar ısıtın.

Ocaktan aldığınız süte peynir mayasını ilave edin.

1 dakika kadar karıştırdığınız sütün kapağını kapatın.

Kalın bir örtüyle sıkıca sardığınız sütü mayalanması için 1 saat dinlendirin.

Bu sürenin sonunda mayalanan sütü çırpma teliyle iyice karıştırın.

2 adet yumurtayı da karışıma ekleyin ve iyice kaynaşana kadar çırpın.

Ardından tencereye irmik ve tereyağını ekleyip yeniden ocağa alın.

5-10 dakika orta ateşte karıştırarak pişirdiğiniz tatlıya son olarak şekerini ekleyin.

Karıştırmayı hiç bırakmadan koyulaşana kadar pişirdiğiniz tatlıyı ocaktan alıp üzerine kağıt havlu sererek 15 dakika kadar demlendirin.

Ardından tabaklara bölüştürüp üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek ılık ya da soğuk servis edin