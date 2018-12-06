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Hortumla 30 litre motorin çektiler

Kahramanmaraş'ta bir kamyonun deposundan hortum kullanarak 30 litre motorin çeken 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:22
Hortumla 30 litre motorin çektiler

Gaziantep'ten lüks otomobille Kahramanmaraş'a gelip, bir kamyonun yakıt deposundan hortumla 30 litre motorin çeken 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Doğukent Mahallesi'nde park halindeki kamyondan hortum yardımıyla bidonlara motorin aktarıldığını gören vatandaşlar polisi aradı. Bildirilen adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Veysel Y. (30) ve Cuma A.'yı bidonlardaki motorini kendi otomobillerine aktarmak isterken yakaladı.

Kamyonun yakıt deposundan hortuöla 30 litre mazot çektikleri belirlenen 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:22
  1. Kahramanmaraş
  2. Gaziantep
  3. Hırsızlık
  4. Hortumla 30 litre motorin çektiler
  5. Suçüstü yakalandılar

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