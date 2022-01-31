Hortumcu Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım'dan elektrik zammı edebiyatı!

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Hortumcu Cem Uzan'ın kardeşi hortumcu Hakan Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım, lüks evinden çektiği video ile elektrik zammı edebiyatı yaptı.

Salkım'ın, bir battaniyenin içine girip, bir tek ampül yakarak hazırladığı mizansendeki gülüşleri, vatandaşların tepkisini çekerken, "Alay ediyor." yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

"Gördüğünüz gibi battaniye ile oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz." diyerek sözlerine başlayan Salkım, bir süre gülümseyerek, şöyle devam etti:



Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu ne arkadaşım? Bu zamlar ne? Bu nedir ya? Gerçekten rüyada kabusta falan mıyız? Biri bizi dürterek uyandırsın, ne olur ya!