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Gündem Hortumcu Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı: İlahi de haram o zaman
Gündem

Hortumcu Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı: İlahi de haram o zaman

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis'i Şerif'inden yola çıkarak yaptığı kıyamet alametleri açıklaması sebebi ile hortumcu Hakan Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım tarafından hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 00:54:00 - 2021-04-28 00:56:04

 Yeniakit.com.tr 

Hortumcu Cem Uzan'ın bir diğer hortumcu kardeşi Hakan Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu'nu 'kıyamet alametleri' sohbeti üzerinden hedef gösterdi.

Hatipoğlu kıyamet alametlerini anlattı

Her Ramazan ayında sohbet programı düzenleyerek İslami bilgiler aktaran Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, önceki akşam da Peygamber Efendimiz'İn (SAV) hadislerinden yola çıkarak, kıyamet alametlerini anlattı. Hatipoğlu, "Kıyamet alametleri arasında, enstrümanların çeşitlenmesi de var." dedi.

Prof. Hatipoğlu'nu suçlayarak hedef aldı

Gün boyunca Hatipoğlu'nu hedef gösterenlere, hortumcu Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım da katıldı. Salkım, sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda, Hatipoğlu'nu şarkıcılara dil uzatmakla suçladı. Halbuki Hatipoğlu, 'enstrüman çalmak günahtır ya da günah değildir' gibi bir değerlendirme yapmamış, sadece enstrümanların çoğalmasının bir kıyamet alameti olduğunu ifade etmişti. Hatipoğlu aynı açıklasında, 'Polis ve güvenlik sayısı çoğalacak' da demişti.

'İlahi de günah o zaman'

Saldırı pozisyonu alan hortumcu Uzan'ın eşi Yeşim Salkım, paylaştığı videoda, ilahileri hedef alarak, şunları söyledi:

"Dün Nihat Hatipoğlu’nun programında, müzik aletleri, bizim mesleğimizle alakalı şarkıcılıkla alakalı ileri geri birtakım konuşmalar geçmiş. İlahi okumak da bir müziktir, müzik türüdür. O da mı günah o zaman? Yani onda da sesinizle çıkartıyorsunuz."

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