  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Hortumcu Cem Uzan’ın partisi Genç Parti geri dönüyor

Bir dönem hortumcu Cem Uzan’ın Genel Başkanlığını yaptığı Genç Parti, Ankara'da 1 Temmuz Çarşamba günü Olağan Büyük Kongresini yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:08:00 -
Hortumcu Cem Uzan’ın partisi Genç Parti geri dönüyor

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr

Kurulduğu yıl girdiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 7,25 oranında oy alan firari hortumcu Cem Uzan’ın partisi Genç Parti, siyasete geri dönmeye hazırlanıyor. Fransa’da firari olarak yaşayan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, “yeniden yargılanma hakkı” için yasal başvurularını yapmıştı.

Genel Başkan seçimi yapılacak

Uzan, partisinin il ve ilçelerde teşkilatlanmalarını sürdürürken, diğer taraftan olağan büyük kongre hazırlıklarına devam ettiriyor. YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, 1 Temmuz Çarşamba günü Ankara’da bir otelde saat 13.00’te Genç Parti Olağan Büyük Kongresi yapılacak. Genç Parti Genel Sekreteri Melek Dingaz Yaralı, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının 2 Temmuz Perşembe günü yapılacağı kaydetti. Kongrede genel başkan, MKYK ve MDK seçimi yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı