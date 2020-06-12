Hortumcu Cem Uzan’ın partisi Genç Parti geri dönüyor
Bir dönem hortumcu Cem Uzan’ın Genel Başkanlığını yaptığı Genç Parti, Ankara'da 1 Temmuz Çarşamba günü Olağan Büyük Kongresini yapacak.
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
Kurulduğu yıl girdiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 7,25 oranında oy alan firari hortumcu Cem Uzan’ın partisi Genç Parti, siyasete geri dönmeye hazırlanıyor. Fransa’da firari olarak yaşayan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, “yeniden yargılanma hakkı” için yasal başvurularını yapmıştı.
Genel Başkan seçimi yapılacak
Uzan, partisinin il ve ilçelerde teşkilatlanmalarını sürdürürken, diğer taraftan olağan büyük kongre hazırlıklarına devam ettiriyor. YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, 1 Temmuz Çarşamba günü Ankara’da bir otelde saat 13.00’te Genç Parti Olağan Büyük Kongresi yapılacak. Genç Parti Genel Sekreteri Melek Dingaz Yaralı, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının 2 Temmuz Perşembe günü yapılacağı kaydetti. Kongrede genel başkan, MKYK ve MDK seçimi yapılacak.