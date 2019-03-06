Hortumcu Cem Uzan'dan 'Döneceğim' mesajı! 10 yıldır firar ettiği Fransa'da yaşayan hortumcu Cem Uzan, Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığı yönündeki haberleri Twitter hesabından paylaşarak Türkiye'ye döneceğini söyledi.

2009 yılında Türkiye'yi terk eden ve 10 yıldır firar ettiği Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" mesajını paylaştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Türkiye ile müzakere edin" kararının ardından Cem Uzan, Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" şeklince bir mesaj paylaştı. 2002 ile 2003 yıllarında alınan kararlarla Uzan'ların Türkiye'deki mal varlığına tedbir konulmuştu.

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