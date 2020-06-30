Hortumcu Cem Uzan siyasete geri dönüyor
Hortumculuktan yargılanırken Fransa'ya kaçan Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'nin 5’inci Olağan Kongresi, 2 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Uzan'ın kongreye video konferans ile katılacağı öğrenildi.
Hortumculuktan yargılanırken Fransa'ya kaçan Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti’nin 5’inci Olağan Kongresi, 2 Temmuz günü Ankara Yenimahalle’de bulunan Dört Mevsim Toplantı Salonu’nda yapılacak.
10 yıldır Fransa’da yaşayan Cem Uzan’ın kurucusu olduğu Genç Parti’nin 5’inci Olağan Kongresi’ne video konferans ile katılacağı öğrenildi.
Kongrede divanın oluşturulmasının ardından, faaliyet ve hesap raporu görüşülecek, genel başkan ve merkez yönetim kurulu seçimleri yapılacak.