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Horoz yaşlı kadını gagalayıp öldürdü

Avusturalya'da yaşlı bir kadın kümeste yumurta toplarken bir horozun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:38
Horoz yaşlı kadını gagalayıp öldürdü

Horozun kadının varisli damarını gaga darbesiyle patlattığı ve kan kaybından öldüğü belirtildi. Şoke eden olay, zararsız hayvanların öldürücü olabileceğine yönelik kamuoyu uyarıları yapılmasına yol açtı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Adelaide Üniversitesi’ndenadli tıp uzmanı Roger Byard, yaşlı bir kadının benzer bir olay sonucu, bir kedinin tırmalamasıyla, hayatını kaybettiğini ifade etti.

Zararsız hayvanların neden olduğu ölümler üzerine çalışan Profesör Byard, doktorlara otopsi incelemelerinde yardımcı olup insanları bu gizli tehlikeye karşı uyarmayı amaçlıyor.

Avustralya gazetesi'Adelaide Now’a konuşan Byard, "Yaşlı insanların varisli damarlarını basit bir operasyonla tedavi ettirmeleri içi çalışıyorum, çünkü bilhassa varisli damarlar parçalanmaya açık oluyor" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:38
  1. İngiliz Daily Star gazetesi
  2. horoz
  3. Adelaide Now
  4. Adelaide Üniversitesi
  5. adli tıp uzmanı Roger Byard
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