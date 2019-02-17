0553 313 94 23

Horonun son dünya şampiyonları

Japonya’da 1983 yılında düzenlenen folklor yarışmasında Türkiye’ye dünya şampiyonluğu kazandıran efsane horoncular, bugünlerde veteran horoncular olarak yeniden bir araya geldi.

17 Şubat 2019 Pazar 09:28
Horonun son dünya şampiyonları

Japonya’da 1983 yılında düzenlenen folklor yarışmasında Türkiye’ye dünya şampiyonluğu kazandıran efsane horoncular, bugünlerde veteran horoncular olarak yeniden bir araya geldi. Efsane veteranlar haftada bir gün bir araya gelerek hem eski anılarını tazeliyor hem de horon oynayarak stres atıyor.


Trabzon’un Akçaabat ilçesi denilince akla önce köftesi sonra horonu gelir. 1983 yılında Japonya’da düzenlenen yarışmada Türkiye’ye dünya şampiyonluğunu getirerek büyük bir gurur yaşatan ve 1981 yılından 1991 yılına kadar 10 yıl üst üste Türkiye’de düzenlenen tüm folklor yarışmalarında şampiyonluğu kazanan Akçaabat Folklor Derneği Horon ekibi o günleri unutamıyor.


Bugünlerde yeniden bir araya gelen dünya şampiyonu efsane horoncular, veteranları oluşturarak özel günlerde ve davetlerde sahne alıp eski horonun tadını yaşatmaya çalışıyor. Zaman zamanda çalışmalarda gençleri aralarına katan veteranlar horonun inceliklerine gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyor.



"Horon şimdi yozlaştı ama biz yaşatmaya çalışıyoruz"


1983 yılında Japonya’da düzenlenen yarışmada dünya birincisi olan ekipte yer alan ve bugün Akçaabat Folklor Derneği Başkanı olan Ahmet Çilingiroğlu, son yıllarda eski horoncuları bir araya topladıklarını ve hatıraları yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Çilingiroğlu "Hem ter atıyoruz, hemde kurtuluşlarda ve bayramlarda giyisilerimizle beraber horon oynuyoruz. Bundan 2 yıl önce 40 yaş üstü bir yarışma oldu. Biraz da o vesileyle bir araya geldik ama iyiki de bir araya gelmişiz. Kurtuluş günlerinde ve festivallerde horon oynuyoruz. Herkes yılların yorgunluğunu, zehirini attı ve eski ritmimize geldik. Horonu coşkulu oynamak lazım. Yeni gelen nesil oyunları biraz daha hızlandırdı. Biz biraz daha eskiye dönük oynuyoruz. Şimdiki gençler ritme ulaşmak için zorlanıyorlar, zorlanınca da oyun bozuluyor. Bizim horonumuzda figür fazlalığı vardır. Köyler bile artık şehirde salonlarda düğün yapıyor. Bu zaten düğünde ve asker uğulamasında oynanıyordu, şimdi yozlaştı. İster istemez köy havasından koptu ama biz yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.



"Kolbastı horonun önüne geçmedi"


Çilingiroğlu, son yıllarda kolbastının daha ön planda olmasıyla ilgili olarak ise "Kolbastı, horonun önüne geçmedi. Kolbastı bireysel oynanan bir oyun. Bizim çocukluğumuzda düğünler sazla yapılırdı. Efe usulü oyunlar oynanırdı. Sonradan müzikler hızlandı. Kolbastı ile horonun bir alakası yok. Kolbastıyı biz de seviyoruz. Eskiden Trabzonspor maçlarında Farozlular elektronik sazla birlikte uzunlamasına olan koridorda karşılıklı iki kişi geçiş yaparlardı. O geçişler zaman zaman halk arasına geçti ve güzelleşti. Sonra üniversite de bunu sahne haline getirdiler ve güzelleşti ama horon bambaşka apayrı" ifadelerini kullandı.


Ahmet Çilingiroğlu, horonun bölgede çok sevildiğini belirterek "Akçaabat köftesi özelliğini kaybetmeye başladı. Horon ise öyle değil, bu bölgede çok seviliyor. Aileler çocuklarına horon oynatmak için adeta burada sıraya giriyorlar" açıklamasında bulundu.



"Dededen horoncuyuz"


Dünya şampiyonluğunu göğüsleyen ekipte yer alan ve oynadığı bıçak oyunuyla Japonları kendisine hayran bırakan Hüseyin Durna ise çocukluğundan beri horon oynadığını belirterek "Babam çok iyi bir horoncuydu. Dedem ise Atatürk’ün horoncusuydu. Dedemden babama ondan da bize kaldı. İnşallah bizden sonra da çocuklarımıza ve torunlarımıza kalacak. Horon bizi arkadaşlarımızla öyle bir birine bağladı ki uzun yıllar, birbirimize karşı hatamız olmadı. 1983 yılında dünya şampiyonu olduk ve ondan sonra şampiyonluk gelmedi. Gelseydi duyardık ve ses getirirdi. Biz katılamadığımız için gelmemiştir" diye konuştu.


Horonu bırakmayı hiç aklından geçirmediğini ve uzun yıllar oynamak istediğini ifade eden Durna, "Ben en az 40 yıl daha oynarım diyorum ama tabi Allah bilir. 80 yaşına kadar yaşarsam oynayacağım. Ondan sonrasına bakacağız artık" şeklinde konuştu.



"Aynı ekip bir araya gelse dünya şampiyonluğunu yine alırız"


Horonun çok iyi bir spor olduğunu belirten Hüseyin Durna,futbolcuların 90 dakikada sarf ettiği enerjiyi horoncuların 11 dakikada sarf ettiklerini belirtti. 1983 yılında yaşadıkları şampiyonluğu tarif edemeyeceğini vurgulayan Durna, "Aynı ekip bir araya gelse o şampiyonluğu yine alırız. Bu içinizdeki ruhla ilgili bir durum. 10 gün çalışmaya bağlı. Türkiye bize bir yere göndersin oranın tozunu atar geliriz" ifadelerini kullandı.



"O kadar çok şampiyon oluyorduk ki artık sevinemez hale gelmiştik"


Veteranlar olarak davet aldıklarını belirten Durna, "Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta Hamsi Festivali’ne katıldık. Davetler alıyoruz ama arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi iş güç sahibi bu yüzden her davete katılamıyoruz. Geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Horon oynadığımız yıllarda çok şeyler yaşadık ama aklımda kalan, ekip olarak bir şampiyonaya katılmıştık. 3 okundu, 2 okundu ve çılgınlar gibi seviniyorlardı. Sanki dünyalar onların olmuştu. Biz alıştığımız için Akçaabat Folklor Derneği şampiyon oldu dendi ve salonda bir alkış koptu ama bizde bir heyecan yoktu. Alıştığımız için sevinemedik. Bize bakıp bunlar neden sevinmiyor diyorlardı" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomiye değil kültüre değer katacak
    1. Ekonomiye değil kültüre değer katacak
    2. Arap aktivistlerden "İsrail’le..
    3. Kadıköy'de Fenerbahçelileri kızdıran..
    4. Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu
    5. Tunç Soyer projelerini 26 Şubat’ta..
    6. Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok,..
    7. Yılmaz’dan muhtarlara modern muhtarlık..
    8. Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalma nedeni..
    9. Dülgeroğlu halk pazarında talepleri..
    10. NBA smaç yarışmasını Diallo kazandı
    11. Türk kayakseverler için THY'den kampanya
    12. Bahçelievler’de apartmana giren..
    13. Milyar dolarlık melek yatırımcılar..
    14. "Sinemadaki milli anlayış için yeni..
    15. Bursaspor taraftarından protesto
    16. Aliağa’da kültür sanat şöleni başlıyor
    17. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan veda..
    18. Kardan yıkılan ahırdaki hayvanlar son..
    19. Psikolog Işıl Yenikaynak: “Ekrana..
    20. MHP'li isimden yeni parti önerisi!..
    21. Uysal: " “Muratpaşa’da bütün..
    22. Milli reyting kurumu bir gereklilik
    23. Başkan Çiftçi vatandaşlara çiğ köfte..
    24. Aliağa’da Komedi Festivali “İkinci..
    25. Yığma taştan yapıldı, Osmanlı’nın son..
    26. Trump, AB’den DEAŞ militanlarını geri..
    27. Eşeğe yüzlerce kiloluk yük taşıtmıştı,..
    28. 2018 yılı ihracat şampiyonları belli..
    29. 400 yıllık süslemeler yeniden kubbede
    30. Van’da ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor