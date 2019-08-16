0553 313 94 23

Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en önemli kanyonlarından biri olarak gösterilen Horma Kanyonu, Kurban Bayramı'nda 15 bin kişiyi ağırladı

16 Ağustos 2019 Cuma 10:14
Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret etti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nu bayram tatilinde 15 bin kişi ziyaret etti.

Pınarbaşı ilçesinde, 3,5 kilometre uzunluğundaki, Türkiye'nin en önemli kanyonlarından biri olarak gösterilen Horma Kanyonu, Kurban Bayramı'nda 15 bin kişiyi ağırladı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pınarbaşı'nın kanyon zengini bir ilçe olduğunu, doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını belirten Yaşar, "Pınarbaşı özellikle doğa turizmi açısından ön plana çıkan bir coğrafyaya sahip. Kanyonları, şelaleleri, mağaraları ile adından söz ettiren ve bundan sonra da daha çok söz ettirecek olan bir ilçeyiz." dedi.

Bu yıl "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"ni gerçekleştirdikleri anlatan Yaşar, "Festival kapsamında Horma ve Valla Kanyonlarından geçişler, mağara ve şelale yürüyüşü yapıldı. 4 gün süren festival bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtımı açısından oldukça verimli geçti. Sonuçlarını kısmen de olsa bu bayram gördük. İlerleyen süreçte ilçemize olan ziyaretlerin artarak devam edeceğine inanıyorum. Herkesi bu doğa harikası ilçeye bekliyoruz." diye konuştu.

Bayramda Horma Kanyonu'na ilginin yoğun olduğunu kaydeden Yaşar, "Horma Kanyonu özellikle yürüyüş yolları sayesinde içerisinde yürüyüş yapılabilen bir kanyon. Bunun dışında Kanyon sporcularını da ağırlayan bir yer. Kurban Bayramı'nda Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret etti. Bu çok iyi bir rakam. Önümüzde süreçte artışın devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Evren Sert ise kanyonu çok beğendiğini belirterek, "Kanyonun üzerinde yürüyüş yolu yapılmış. Gerçekten muhteşem bir görüntü. Çok beğendim. Bu doğa harikası yeri herkesin görmesi gerekiyor." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:14
  1. Kastamonu
  2. Pınarbaşı
  3. valla kanyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest bırakılan İran tankeri Grace 1’e yeni isim
    1. Serbest bırakılan İran tankeri Grace..
    2. "İsimsiz yetkili"yi konuşturan..
    3. Filipinler’de turistlere yılan masajı
    4. Marmara Depremi sonrası 730 bin bina..
    5. Kanser hastası miniklere hastanede..
    6. OYAK, British Steel’i satın alıyor, ön..
    7. Mezitli Belediyesi Su Parkı, bayramda..
    8. Dubai’den Antalyalı işadamlarına..
    9. Gram altın 270 lira seviyelerinde
    10. Çamura saplan inek itfaiye ekipleri..
    11. Polis mühürledi, kumarbazlar vazgeçmedi
    12. Fransız ’Örümcek Adam’ bu kez Hong..
    13. Bakan Akar ve kuvvet komutanları..
    14. Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu
    15. Beşiktaş sezonu Sivas'ta açacak
    16. BM: İdlib’de 500 kişi öldü
    17. Kırklareli’de sürek avı
    18. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve..
    19. "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    20. Borsa güne yükselişle başladı
    21. Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi..
    22. Aydın ASKİ’den İkizdere Barajı..
    23. Aşkale’de “Sılada 3 gün” etkinliği
    24. Ayakkabı kutularından tabanca çıktı
    25. Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü
    26. Palandöken: “Kermes ticaret için değil..
    27. (Özel) Nişanlı çifte teşhir ürün şoku
    28. TÜSEB ödülleri için başvurular başladı
    29. (Özel) Kışın lezzeti için yazın ter..
    30. PKK sempatizanları adliyede
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler