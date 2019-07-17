Horlamayı kesen ev yapımı ilaçlar

Horlama, solunum yollarında tıkanıklık ya da diğer sorunlardan kaynaklanabilir. Günümüz dünyasında en yaygın uyku bozukluklarından biridir. Horlama ilaçları bu durumun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Bu ilaçları evde kendi bildiğiniz malzemelerle yapabilir, düzenli kullanımda da faydasını görebilirsiniz.

Buhar banyosu

2 yemek kaşığı okaliptüs yaprağı

2 yemek kaşığı Nane

3 bardak su

Bu bitkileri 5 dakika boyunca su içerisinde kaynatın. Ardından başınıza alacağınız havlu ile suya yaklaşarak koklayın.

Derin bir rahatlamayla birlikte nefes alma sorununuz ortadan kalkacaktır.

Nefes açıcı gargara

1 bardak su

1 yemek kaşığı ahududu yaprağı

2 yemek kaşığı bal

Su ve ahududu yapraklarını 2 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra içerisine balı elave edin ve gargara yapın.

Bunların yanı sıra zeytinyağını evinizden eksik etmeyin. Eğer uyku apnesi sorununuz varsa, doğal çözümleri için buraya tıklayabilirsiniz.